¿Coquette, tendencia pasajera? Los expertos hablan sobre este estilo

Con el inicio del 2024 surgió una nueva tendencia que en estos días, está siendo viral en las redes sociales y que ha causado polémica entre influencers y destacados expertos del mundo de la moda que la definen como una tendencia pasajera y hasta un estilo que, si no se logra crear adecuadamente puede caer en el mal gusto.

Se trata de la tendencia Coquette, donde los elementos de la feminidad destacan por completo, siendo los protagonistas de los looks más románticos y hasta cursis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪𝓷𝓪 𝓯𝓮𝓻𝓻𝓮𝓻 (@lucianaa_ferrer)

"¿En realidad el Coquette es el New Look de nuestros tiempos?, para entender este estilo es necesario analizar de dónde proviene y no confundirlo con otras tendencias que se impusieron en el pasado con los mismos elementos. Una de ellas es el Balletcore, un estilo que se impuso en 2022, que tiene que ver con la inspiración de los elementos de la danza clásica. También surgió el Princesscore en 2021, que tiene que ver con los cuentos de hadas.

"Aunque todos estos estilos tienen que ver con la feminidad, el Coquette se relaciona con todos los elementos extremadamente femeninos como encajes, perlas y sobre todo, moños que, si son rosas mejor", dice el especialista en moda Rubén Kuri a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Damián Cervantes (@soydamiancervantes)

Kuri realiza un recuento de los diferentes estilos de vida en el mundo a lo largo de la historia, describiendo cada elemento del cual surge esta propuesta en el vestir. "Resulta interesante lo cíclica que es la moda y cómo responde a los acontecimientos sociales del momento. El New Look surgió en 1947 y fue un punto de inflexión en la moda por ser una auténtica revolución. Tras una época marcada por la escasez económica resultado de los conflictos bélicos, el New Look trajo de nuevo el gusto por el glamour y la feminidad.

"La colección debut de Christian Dior, en 1947 se caracterizaba por faldas amplias, cuerpos ceñidos y cintura de avispa; era la "mujer flor" como el diseñador francés la definía. Tomando este ejemplo no es ninguna sorpresa que el Coquette esté en tendencia, si veníamos del Courage Core, la estética que definió los años de la pandemia, donde las siluetas relajadas y la armonía con la naturaleza, sostenibilidad y vida sencilla predominaban tanto que a los seis meses de la pandemia, el hashtag CourageCore llegaba a los cuatro millones de views en TikTok, los tenis se enfocaban a lo vintage de los 90 y el minimalismo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rubenkuri (@rubenkuri)

Kuri realizó una investigación sobre la moda de siglos pasados, tomando en cuenta a algunos personajes relevantes de los que toma ejemplo, para definir el estilo Coquette.

"Podemos irnos más atrás en la historia, en siglo XVIII el uso de brocados, grandes moños, encajes y la hiperfeminidad definían el guardarropa. Sólo basta con ver a la influencer de la época María Antonieta usando moños, perlas v encajes… lo contrario a principios del siglo IXI, donde la moda estilo imperio posterior a la Revolución Francesa, se definió por lo sencillo, con cortes rectos y tejidos lineales. Posteriormente, en la época victoriana con la Revolución Industrial volvieron las faldas amplias, adornos y encajes", dice Kuri.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, el experto duda que el Coquette sea una moda que perdure. "Es el New Look de nuestros tiempos donde se busca el glamour y la feminidad, pero con las redes sociales, todo se vuelve más efímero, habrá que ver si el Coquette podrá convertirse en un punto de inflexión de la moda de nuestros tiempos".

#naquette #naco #tumbette #coquetteaesthetic #lanadelrey #aldorendon #ldr #rosisfavfag ♬ Henna Timar - ⭐️ @rosisfavfag es gatisimo paren😭😭😭😭- #coquette🎀

Este tema ha funcionado de manera importante a creadores de contenido que incluso lo toman para realizar videos como una sátira del buen gusto como el influencer Damíán Cervantes quien en un video interpreta a uno de sus personajes y titula el video como "cuando te quieres ver Coquette pero pareces "María de todos los ángeles".

Modelo Belgravia Bow Beanie / Foto: Cortesía Kurt Geiger London

Por su parte el stylist Aldo Rendón define a esta tendencia como "los moños y los lazos siempre se usan y se ven increíbles no tienen que andar diciendo Coquette", describiéndola como algo de fuera del buen gusto.

Modelo Belgravia bow, pink de Kurt Geiger London / Foto: Cortesía Kurt Geiger

Pero al parecer, algunas marcas como la británica Kurt Geiger han tomado en cuenta el gusto por los elementos que representan al estilo Coquette y lanzan colecciones especiales con diseño de calzado y accesorios donde retoman los moños, el color rosa y toda su simbología, para estar al día con un nuevo concepto que se agrega a la lista de la tendencias de nuestro tiempo.

Modelo Belgravia Bow Sling, black / Foto: Cortesía Kurt Geiger London

Los memes más coquette de la tendencia de moda

El estilo coquette se convirtió en una moda que se puede adaptar a cualquier persona o situación, de tal manera que con un bonito moño las cosas se transforman a su modo más romántico.

En redes sociales, se han compartido varias imágenes que permiten conocer divertidas maneras para usar moños rosas, que son parte de los accesorios que incluye esta tendencia, además de otros que recuerdan a la vestimenta victoriana.

Memes coquette

Si crees que adaptar este nuevo estilo es muy complicado, tal vez deberías recordar qué prendas usabas, y probablemente descubrirías que en tus primeros años de vida lo coquette te definía.

Para quienes necesitan no verse tan rudos al ejercitarse también podrían comenzar a llevar moños rosas, que además podrías servirles para ir midiendo crecimiento de sus músculos.