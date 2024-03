Crea el look perfecto para estas vacaciones, con toda la sofisticación de las tendencias

Terminó la eterna búsqueda por el look perfecto para las vacaciones y la desesperante idea de elegir el traje de baño que pueda adaptarse a nuestra silueta. Ahora existe una gran diversidad de opciones y lo más importante, que hay para todas las tallas.

La tendencia en diseño de bañadores evoluciona no sólo en cuestión de procesos de fabricación en los que se aplican nuevas tecnologías para ofrecer más comodidad, sino en el mensaje inclusivo con el que surgen mucho más estilos y formas para todo tipo de cuerpo.

Además, los diseñadores internacionales actualmente apuestan por prendas sostenibles, en las que imprimen un importante mensaje en una industria que toma cada vez más conciencia sobre el tema del cuidado del medio ambiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Z I N G A R A (@zingaraswimwear)

Así surgen las nuevas colecciones de Zingara, firma de origen uruguayo que lleva detrás un concepto basado en la alta costura de bañadores. Su colección para esta temporada 2024, se divide en tres líneas: Buoyant, Reverie y Manaja.

Dentro de la variedad de opciones destacan otras líneas como la "Reverie" y la "DreamyHabitat", esta última creada a partir de calces frescos, relajados y livianos que remiten a imaginar algún lugar paradisiaco como las aguas turquesas del Caribe mexicano.

"Esta colección está diseñada para mujeres con alma y gracia que habitan en el momento en el que viven: siendo mujeres exitosas que a veces también necesitan desconectarse de la ajetreada vida citadina y tomarse un tiempo para relajarse y vivir el aquí y ahora", se lee en un comunicado de la firma.

ZINGARA Dreamy Habita / Foto: Cortesía Zingara

Siguiendo con la naturaleza como eje clave para los estampados y los detalles de joyería en los diseños de "DreamyHabitat", se rompe con la idea convencional de las prendas exclusivamente para playa, "pues con las piezas de la línea Palma se podrá tomar el sol sin perder el estilo, también lucir elegante y sofisticada en una de las barras más lujosas del hotel mientras se degusta un delicioso coctel".

La firma emplea diseños elaborados con una de las telas más antiguas del mundo: el lino, que era utilizada en el antiguo Egipto como una tela sumamente resistente, duradera, liviana y fresca que la hace ideal para el clima caluroso.

ZINGARA Dreamy Habita / Foto: Cortesía Zingara

A la medida y con estilo

Inspirada en la frase "comfortable with my skin, cozy with who I am” ("cómodo con mi piel, acogedor con quién soy") que forma parte de la canción "Cozy" de la cantante Beyoncé, que surgió como un himno que invitaba a celebrar las diferencias que hacen únicas a todas las mujeres, surge la colección swimwear de la firma Aerie.

Pensada en las diferencias de cada cuerpo, las prendas invitan a celebrar, empoderar y sentirse bien, sin importar la talla, complexión o figura.

"¡Un traje de baño completo no es sinónimo de aburrimiento! Lejos quedaron los días en los que esta opción ofrecía el mismo corte en distintos colores, ahora se apuesta por diseños nuevos que no sólo son favorecedores, sino que también poseen estilos muy particulares. Desde el one piece cheekiest arrugado con cuello caído, el one piece shine ribe hasta el one piece con calado", se lee en un comunicado.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Para las mujeres que prefieren los trajes de baño de dos piezas, también existen un sinfín de opciones que van desde piezas estampadas y monocromáticas, hasta con texturas con las que es posible crear un look propositivo, lleno de originalidad.

Para ellos

Como parte de la oferta masculina en bañadores, aparecen interesantes propuestas que retoman los estilos clásicos con un twist en su forma y concepción.

Bajo esta premisa, la firma estadounidense Cubavera, fundada por George y Oscar Feldenkreis (padre e hijo), le ha dado un giro a la clásica guayabera, logrando por dos décadas llevar la esencia y tradición caribeña al resto del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cubavera (@cubavera)

Los diseñadores reinterpretan ciertos detalles distintivos de este tipo de prenda como las telas ligeras, los cuatro bolsillos en sus alforzas verticales y los bordados artesanales en su frente, creando modelos más contemporáneos de dos bolsillos, tonos vivos, así como con bordados con o sin pliegues.

Asimismo, dentro de su variedad se pueden encontrar trajes de baño tipo short con estampados florales, pantalones de lino, camisas y playeras entre otras opciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cubavera (@cubavera)

Accesorios y básicos de temporada

Las firmas de lujo internacionales logran hacer de este verano todo un concepto lleno de elegancia para hacer de tus vacaciones una pasarela llena de sofisticación para lucir en tendencia.

Desde una gafas de sol hasta unas sandalias, pueden ser complementos claves para atrapar las miradas a la hora de tomar el sol o dar un paseo por la playa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dior Official (@dior)

Los accesorios de estilo maximalista siguen a la orden del día, ofreciendo el toque básico que distingue el rostro de la mujer contemporánea. En este tema, la firma de alta costura Dior, aporta su característica forma, materiales y arte en la confección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fendi (@fendi)

La firma italiana Fendi define el estilo de la temporada estival haciendo de los básicos un medio para imponer estilo sin perder de vista la historia y legado que la distinguen. De esta forma aparecen las gafas Inspiradas en la silueta de uno de los bolsos de su más reciente colección, el Fendi First.

La maleta más cool

Para los más intrépidos y aficionados a los deportes extremos o el camping Balmain presenta lo más reciente de su colección para viajes.

Maleta Balmain / Foto: Cortesía Balmain

Lujo a tus pies

La colección Mary Janes de Valentino se erigen como el epítome del lujo y el confort. Su diseño ofrece una solución chic para aquellos días en los que la comodidad es la prioridad, sin dejar de lado el glamour característico de la firma italiana. Fiel al legado de Valentino de celebrar la belleza y la feminidad en todas sus formas.