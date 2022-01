¿Crees que Maluma sea el nuevo icono de la moda masculina?

Maluma se ha convertido en todo un icono de la música urbana, pero también de moda y estilo. A lo largo de su trayectoria lo hemos visto con radicales cambios de looks, que van desde cortes y peinados extravagantes hasta sofisticados y lujos outfits, mismos que han sido amados y odiados por sus seguidores.

El colombiano en muchas ocasiones ha expresado que otra de sus máximas pasiones es el diseño, "la moda siempre ha sido para mí, una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos, he sido criticado una y otra vez, pero eso es lo menos que me importa… soy feliz y esto no me lo quita nadie”, comentó en una ocasión en su cuenta de Instagram.

Un amante de la moda y el estilo

Una de las marcas que más ha vestido desde hace un par de meses ha sido Versace, la firma de lujo italiana liderada por Donatella Versace, a quien se le ha visto últimamente junto al intérprete de Hawái en importantes eventos y que hace un par de días, anunció que el cantante es la imagen de su nueva colección primavera-verano 2022.

Maluma baby, como lo llaman sus seguidores, posa para las fotografías oficiales de la campaña junto a su perro Buda, en ellas luce algunos looks de la colección en la que se incluye una chamarra estilo universitaria de color guinda con beige, y que incluye algunos elementos insignia de la firma como la V y el nombre de Donatella bordado.

“Maluma ha sido durante mucho tiempo parte de mi familia Versace y estoy muy emocionada de que protagonice su primera campaña oficial con Versace. Me encantó la forma en que jugaba con la cámara y el hecho de que estaba tan a gusto frente a ella como frente a un estadio lleno de gente cantando sus canciones”, expresó Donatella.

También se incluyen algunos atuendos de sastrería formal en tonos llamativos como fiucsa y un chaleco verde esmeralda.

Tras haber hecho públicas las imágenes de la campaña, se recibieron halagos y reacciones positivas, a lo que Donatella comentó: “Me encanta leer sus increíbles comentarios sobre la campaña. Tomar estas imágenes con @maluma fue muy divertido. Sentí que toda Colombia estaba allí bailando con nosotros, mientras la música sonaba de fondo. Te quiero Maluma, eres increíble”.

Por su parte, Juan Luis Londoño, nombre real del cantante, dijo que era un sueño hecho realidad, “es una gran oportunidad de representar a Colombia globalmente a través de la música, moda y muchos más, de verdad un sueño hecho realidad”, escribió.

Madonna, Christina Aguilera, Lady Gaga o Dua Lipa son algunos de los nombres que han sido protagonistas de la firma de italiana.

Esta no es la primera vez que se logra colar al mundo glamouroso, a inicios del 2021, diseñó junto a Balmain una colección de edición especial compuesta por 9 piezas de prêt-à-porter y unas zapatillas deportivas de edición limitada. La inspiración para esa colección fue su álbum Papi Juancho.

Glamour en la nieve

El famoso cantante ha pasado unos días en la nieve como parte de sus vacaciones, lo cual, no dudó en presumir a través de sus redes sociales en las que también muestra su habilidad para esquiar.

Pero no sólo eso, para deleite de sus seguidores, publicó una serie de imágenes donde el protagonista no fue él, sino sus outfits.

Como un amante de la moda y el estilo, demostró su buen gusto al vestir y para la ocasión utilizó atinados y glamurosos outfits con piezas firmadas por Moncler, es una marca italiana de lujo conocida principalmente por su ropa de esquí.

Una chamarra capitonada del color del año, Very peri, pantalones de estilo camuflaje, abrigos teddy, looks deportivos y uno que otro accesorio como gorros y gafas de sol estilo deportivo y futuristas.

“Lo que más me gusta del frío es que me puedo vestir chimba”, escribió en la descripción de las fotografías.

De los escenarios a la pantalla grande

Hoy se dio a conocer que el cantante debutará como actor junto a nada más y menos que con Jennifer Lopez y Owen Wilson.

Se trata de la cinta Marry Me (Cásate conmigo) que llega a las pantallas el próximo 11 de febrero, y en la que veremos a Maluma y a Jlo en apasionantes y románticas escenas.

El intérprete de Cuatro babys, ha compartido un video detrás de cámaras de la filmación, donde se aprecia al colombiano junto a Jlo cantando juntos, debido a que en la cinta dan vida a dos grandes estrellas de la música que quieren casarse.

“Aún no puedo creer que mi primera vez actuando en una película sea al lado de JLo y de Owen Wilson. Los sueños nunca son demasiado grandes para alguien valiente y luchador. ¡Gracias!”, escribió Maluma.

En la película, también se verá al nuevo actor con increíbles looks, como un traje metálico con detalles en negro.