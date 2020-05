Dale a tu look de home office un toque de estilo

Elegir la vestimenta para trabajar en casa puede resultar un poco difícil, ya que muchas veces la nueva dinámica nos pide sentirnos más cómodos en casa y vestir como si fuéramos a quedarnos en cama.

Sin embargo, tomar una ducha y escoger un buen outfit para trabajar a distancia te ayudará a cambiar el mood y marcar la diferencia.

Llevar chanclas no es el único sinónimo de confort; para romper ese tópico, Hogan, la firma de zapatos italiana, especialista en darle un toque de lujo a los looks de juventud, comparte algunos tips que te serán útiles para este confinamiento, así como también presenta su nueva apuesta para la próxima temporada y los clásicos sneakers que no te pueden faltar en tu armario.

La moda se caracteriza por ser un juego constante de incesantes contrastes, este verano la tendencia será totalmente opuesta, que se traduce en un escenario mucho más dulce, sutil y pastel. Y es que la gama de colores que conforma el apartado más cercano al blanco del espectro, regresa para ser protagonista.



Algunas de las ventajas de esta tendencia, son las combinaciones que se pueden armar gracias a esta gama de colores que no vuelven ésta una tarea complicada. Es decir, los colores pastel suelen convivir en armonía entre sí o con los básicos colores neutros, sin representar un gran reto.

TOTAL LOOK

Una de las combinaciones ganadores de la temporada y que permitirán resaltar tu lado trendy, es el total look. Un traje rosado en conjunto con un par de sneakers tradicionales en rosa pastel son excelentes aliados para sentirte cómoda haciendo Home Office, luciendo adecuada para tus reuniones remotas y que te permiten probar nuevas propuestas para cuando vuelvas a la oficina.

COMFORT

Comenzar el día con una nueva propuesta que realce tu look es posible con los sneakers H357, que están inspirados en un estilo colegial y juvenil con toques de la moda retro, mezclando algunos detalles vanguardistas. Las siluetas y colores son fáciles de combinar y son un aliado perfecto cuando se trata de confort, estilo y elegancia.

TONOS NEUTROS

Si lo tuyo de plano no es el total look en tonos pastel y no te encanta la monocromía, atrévete a combinar con los tonos neutros como grises, negros y blancos, los cuales son excelente aliados de los colores pastel y permitirán resaltar tu look creando puntos focales en zonas estratégicas. También puedes iniciar y sumarte a está tendencia pastel incluyendo algunos accesorios en estas tonalidades, esto te permitirá jugar con la gama de colores que la temporada ofrece.