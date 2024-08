¡Date cuenta¡ Tu cabello puede ser el mejor aliado en el regreso a clases

El regreso a clases implica muchos retos, y uno de ellos es lucir una nueva imagen con la que puedas dejar sin aliento a los nuevos compañeros o si es el caso, a los del ciclo anterior, que se sorprenderán con un importante cambio en ti.

En este tema, y como sabemos, el cabello es uno de los aspectos fundamentales; forma parte de nuestra personalidad y mantenerlo en buen estado y con forma, puede convertirse en tu mejor aliado para conseguir una apariencia deslumbrante.

“El primer aspecto que observamos después del rostro suele ser el cabello, sobre todo cuando lo cortamos o teñimos. Por lo tanto, si aún no te convences de hacerte ese corte, el inicio de un nuevo ciclo escolar es el momento ideal para lograrlo”, dice la experta en cabello, Ana Karen González.

Largo y en capas / Foto cortesía Ana Karen González

La stylist, agrega que, “entre los cortes más trendy para este regreso a clases encontramos el butterfly hair cut, que favorece tanto a cabelleras largas como medianas, resulta ideal si queremos hacer un cambio de look sin sacrificar el largo que traemos y nos ofrece una apariencia más juvenil, de mayor volumen y por supuesto, mayor movimiento y estilo”.

Como segunda opción, se encuentra el bob capeado, un corte, dice, que ayuda a lograr una imagen más fresca y renovada.

“A diferencia del bob clásico, al agregar capas, sumamos movimiento y elegancia. Idealmente se utiliza muy corto, no más abajo que la barbilla, así que, si te encanta el cabello pequeño con movimiento, éste es la opción perfecta para ti”.

Estilo Bob Clásico / Foto Pixabay

Y como tercera recomendación, si tu personalidad es súper arriesgada y no te asustan los cambios, la especialista sugiere el corte Pixie. “Está inspirado en los años 90 y su estética nos aporta mucha sofisticación realzando nuestras facciones; idealmente está diseñado para llamar la atención y además de estar en tendencia para este 2024, para nada está peleado con la comodidad, ya que su diseño no requiere de peinados tan elaborados”.

Pero si te consideras más seria y conservadora, éste no es un motivo para no decidirte a hacer un cambio de look. Por lo que Ana Karen describe dos sugerencias muy cómodas para lucir increíble sin tener que arriesgar tanto.

“La primera es el midi bob, un corte de cabello apenas por encima de la clavícula que brinda el estilo deseado por su versatilidad, ya que se puede lucir con ondas relajadas para elevar su diseño, pero también podemos usarlo lacio o incluso si deseamos hacer un semirecogido o recogido completo bajo.

Retro, al estilo Pixie / Foto cortesía Pixabay

“Y como segunda opción tenemos el flequillo cortina. Si tu ideal es lucir un corte de cabello recto o aún no te atreves a darle tanto movimiento, basta con realizar un cambio sólo en el flequillo para realzar el look por completo”.

Explica que el flequillo cortina se caracteriza por ser más corto al centro que a los extremos, “sin embargo, el lado más corto puede quedar incluso por debajo de la ceja. Este corte se adapta a todos los tipos de rostros y puedes lucirlo con cabello suelto o al hacer una coleta.

La stylist Ana Karen González / Cortesía Ana Karen González

“Aún recuerdo la expectativa que me generaba conocer los cambios de imagen en mis amigos y compañeros después de una larga temporada de vacaciones de verano, nunca quería ser la excepción”, cuenta Ana Karen.