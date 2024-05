¡Date cuenta! Vivir rodeada de joyas no es cualquier cosa y ella te dice cómo lograrlo

Laura Gallon ha vivido la mayor parte de su vida rodeada de diamantes, rubíes, esmeraldas y otras piedras preciosas; no es una princesa, ni tampoco la dueña de un palacio. Es una diseñadora de joyería que encontró en el color y belleza de estos elementos, su leitmotiv para forjar su vocación y trazar su camino como emprendedora.

Gallon nació en París, Francia; desde pequeña, viajó por todo el mundo logrando tener contacto con diferentes culturas, formas de pensar y estilos de vida. Trabajó en el mundo de la moda en París y Nueva York para marcas como Elie Saab, Chloé, Christian Dior y Net-A-Porter.

Las piezas son elaboradas artesanalmente / Foto: Cortesía Laura Gallon

“Los abuelos de mi padre eran joyeros famosos en Francia en los años 20. Yo decidí estudiar diseño de moda, pero en aquel entonces sentía que algo me faltaba. Un día, mi papá me regaló unos aretes de platino y diamantes en forma de abanico de mano que hizo mi bisabuelo Georges Gallon para su esposa Alice, y al tenerlos en mis manos, me di cuenta de todo lo que había detrás de mi pasado joyero. Sentí un llamado por el mundo de la joyería y tuve un deseo muy fuerte de sacar a la luz el extraordinario trabajo de mi familia, creando mi propia versión del mismo y así me convertí en geóloga”, asegura la diseñadora.

Dice que en cuestión de diseño decidió crear algo diferente a lo que hacían sus abuelos, respetando la esencia y fusionando el pasado y presente en cada pieza.

“Me gusta presentar piezas diferentes. Mucha gente conoce un diamante, un rubí, una esmeralda pero no conoce las espinelas, las tsavoritas (también conocidas como granate grossularia verde), o las aguamarina, que son igual de hermosas e igual de valiosas que las anteriores, trato de enseñar colores y diseños únicos y modernos sin perder el arte y elegancia con el que trabajaban mis abuelos”, describe Gallon.

Conservan el estilo clásico con toque moderno / Foto: Cortesía Laura Gallon

Las joyas son fabricadas a mano de forma artesanal en los talleres de su empresa que lleva por nombre Laura Gallo Joaillerie.

“Tengo un taller en Francia y otro en Estados Unidos. Trabajo con artesanos de forma directa y juntos hacemos todos los procesos. Las piezas las consigo en los trade shows, que son expos donde ofrecen todo tipo de ellas. El de Arizona es el más grande. Tengo mis proveedores, ellos pasan la mitad del año visitando países donde las producen, si tengo necesidad de trabajar con una piedra en específico, siempre recurro a ellos”.

Agrega que su negocio en ocasiones puede resultar riesgoso en diferentes sentidos. "Entre más pasa el tiempo, el negocio de las piedras preciosas se convierte en un riesgo sobre todo a la hora de saber si son auténticas, por eso tratamos de crear de un grupo de confianza donde si detectamos que una joya no es original nos avisamos entre todos, el tema de la reputación de cada persona en esta industria es muy importante.

Diseños únicos que van desde las esmeraldas hasta los rubíes / / Foto: Cortesía Laura Gallon

“Muchas veces te prestan una piedra preciosa para que la puedas revisar con tiempo suficiente, y compruebes que es original, la confianza debe ser imprescindible en este tipo de negocio”, dice la experta.

Para compartir su propia historia de vida con la gente de México, Laura, quien actualmente vive en Ciudad de México, ha logrado con su empresa una especie de diálogo entre su país de origen y su país adoptivo. Gran parte de la inspiración para crear sus colecciones, viene del trabajo de sus bisabuelos, especialmente la colección icónica “Alice”, que está inspirada en los aretes que hizo su bisabuelo Georges para su esposa Alice en los 1920.

“Mi inspiración también viene directamente de las piedras que encuentro. Dibujo todas las piezas a mano. Después mando esos dibujos a mi taller y hacemos el modelo 3D de las piezas antes de fabricarlas”, platica.

La creativa también integra en sus diseños diferentes piedras preciosas de todo el mundo como diamantes, zafiros y rubíes.

Su colección “Alice”, completamente producida en Francia, integra 18 piezas con diamantes, madre perla, zafiros azules y rosas, lapislázuli, ónix, turmalina y espinela.

En tendencia / Foto: Cortesía Laura Gallon

Asimismo, la colección “Ready-To-Wear”, la cual se puede usar todos los días y untar para hacer diferentes estilos, está hecha de oro 14K, diamantes y perlas. Es una colección más accesible de precios, pero de alta calidad que no se daña con el tiempo.

Actualmente Laura trabaja en otros países como Francia, Estados Unidos y Canadá con ‘jewelry concierges’, quienes se encargan de realizar eventos en los que invitan a sus clientes para conocer las colecciones y comprar piezas exclusivas hechas a la medida.

Laura Gallon Joaillerie formará parte del lanzamiento del libro “"Paraiba - The Legacy of a Color"”, una colaboración de varias marcas de alta joyería que realizaron una pieza especial utilizando la turmalina Paraiba y en el que compartirá créditos con Chanel, Chopard, Mellerio, Fabergé y Chaumet, por destacar algunas marcas de alta joyería.

Este evento se llevará a cabo dentro del marco del Fashion Week de París a finales de junio.