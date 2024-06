Descubre la prendas infalibles para el verano

El clima del verano provoca un ajuste no solo en lo que comes, sino también en lo que vistes. Fluye con este cambio de estación con el mejor look. Te contamos un poco más sobre las tendencias, qué prendas se consideran infalibles y dónde comprar.

Los colores vibrantes y alegres serán los protagonistas del verano; eso incluye los estampados florales, tropicales, geométricos, aunque el animal print también estará por todo lados. Elige el que más te guste y combínalo con colores lisos para crear un look equilibrado. No le temas a los colores amarillo, naranja, verde, azul turquesa o fucsia para elevar la energía.

Vertiche ofrece vestidos largos y cortos con estampados vibrantes, tejidos ligeros y cortes favorecedores, ideales para mantenerse fresca y estilosa. | Foto. Cortesía.

Dónde comprar los infalibles para el verano

Una de las tiendas donde puedes encontrar no solo la inspiración, sino la prendas es Vertiche. Estos son los modelos que reinan para el verano en este establecimiento:



-Vestidos fluidos: Desde largos maxi con estampados vibrantes hasta mini vestidos elegantes, cada pieza está diseñada para mantenerte fresca y estilosa. Los tejidos ligeros y los cortes favorecedores se combinan para ofrecerte confort sin sacrificar la elegancia.

-Blusas boho-chic: Perfectas para combinar con tus jeans favoritos o faldas veraniegas. Detalles como bordados, volantes y mangas acampanadas dan un toque bohemio que no pasa de moda.

-Pantalones y shorts frescos: Confeccionados en materiales suaves y transpirables, los pantalones capri y shorts son ideales para el calor del verano.



Por cierto, la paleta de colores que proponen captura la esencia del verano con tonos que van desde los suaves pasteles hasta los vibrantes colores tropicales. Piensa en el azul turquesa del mar, el amarillo brillante del sol y el coral de los atardeceres veraniegos. Además, tienen diferentes estampados, que incluyen desde flores exóticas hasta patrones geométricos, están diseñados para resaltar tu personalidad y hacer que cada día de verano sea una fiesta de color.