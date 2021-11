Desfile de Louis Vuitton en Miami estará dedicado a Virgil Abloh

Tras el fallecimiento de Virgil Abloh, director creativo de Louis Vuitton, el grupo LVMH dedicará la presentación de su colección para hombres primavera / verano 2022 en Miami el día de mañana.

El desfile está previsto a realizarse en un antiguo estadio para deportes náuticos de Miami, en coincidencia con la inauguración de una nueva tienda de la marca en la ciudad.

Virgil Abloh, de 41 años, era también director creativo de la marca Off White, de la que el grupo LVMH es el accionista mayoritario.

En un comunicado Louis Vuitton anunció que la presentación de la colección masculina en Miami estará dedicada a la "vida y el legado" de Abloh, al que definió como "un genio creativo" y uno de los "mejores comunicadores culturales de nuestros tiempos".

"Allanó el camino para generaciones futuras. Como un devoto partidario de su comunidad a través de sus organizaciones benéficas y pasiones, era un eterno optimista que creía que todo era posible", dijo Michael Burke, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton.

El comunicado va acompañado de un video grabado en Miami en el que simplemente se ve a un niño afroamericano paseando en su bicicleta por distintos lugares de la ciudad. El video termina con una imagen en la que aparecen sobrepuestas las palabras": "Virgil estuvo aquí".

"En Louis Vuitton continuaremos celebrando con orgullo su legado con un espectáculo final en Miami, según sus deseos. Me siento honrado de haberlo llamado mi amigo. Mis pensamientos más profundos están con su esposa, hijos, padres, familia y toda la comunidad que fue conmovida por su grandeza", dijo Burke.

La inesperada muerte de Abloh ha dado lugar a homenajes de todo el mundo, incluido el de su viejo amigo y colaborador, el rapero Kanye West.

En su cuenta en Instagram, en la que Abloh tenía 6.5 millones de seguidores, se informó de que padecía un angiosarcoma cardíaco, un tipo de cáncer agresivo y poco frecuente, por el que se había sometido a "numerosos tratamientos", que decidió no hacer públicos.