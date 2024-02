¿Día del soltero? Prepárate porque San Valentín te traerá una sorpresa

En diferentes partes del mundo se rinde homenaje a la soltería, un día antes del de San Valentín y como no se conoce a ciencia cierta el origen de esta singular tradición, mejor te sugerimos armes tu look para recibir el 14 de febrero llena de buena energía teniendo al rojo como el protagonista de tu look.

Sensualidad, pasión, amor, valentía, fuerza, deseo… y otros conceptos son los que engloban el significado del color rojo. Esta provocativa e intensa tonalidad, se ha adoptado de diferente forma en las culturas del mundo, que en su mayoría, lo relacionan con el color del corazón, las emociones y la felicidad; en Asia, por ejemplo, es sinónimo de fortuna y fertilidad.

Vestido largo acanalado / Cortesía Michael Kors

En términos de moda, el rojo representa la elegancia y el glamour; los expertos en color han encontrado que las personas que visten de rojo, “son las más deseadas”, por tal motivo, no es de extrañarse, que los looks del 14 de febrero estén protagonizados por este color.

Para esta temporada, diversas firmas han lanzado colecciones y piezas especiales dedicadas a la celebración del Día de San Valentín. En Círculos te compartimos las diferentes opciones para que complementes tu look y te unas a la celebración con mucho estilo para sorprender a tu pareja o amigos.

La marca de lujo Michael Kors, se inspira en el romance y la sofisticación, para resaltar los colores más emblemáticos de la temporada, el rojo y rosa, a través de una detallada selección de bolsos, prendas y zapatos para hacer brillar tu estilo.

Vestido midi manga larga / Foto: Cortesía Michael Kors

En la propuesta destaca un vestido largo acanalado (de corte recto) y cuello redondo tipo mock, con una abertura lateral en pierna con detalles de pedrería.

Pero si prefieres un look más formal, puedes elegir el conjunto de saco y pantalón, y combinarlo con un bolso clásico tote de doble asa. Y es que uno de los accesorios infalibles en tu look, son los bolsos y la firma francesa de marroquinería Longchamp apuesta por el tipo tote en un rojo vibrante, elaborado en poliamida, de diseño liso y compartimento principal con cierre de cremallera, asas de mano, y logotipo de la marca grabada.

Bolso tipo totem / Foto: Cortesía Longchamp

Para las más femeninas, ¿qué tal si te unes a la tendencia “coquette”?, con la firma Aquazzura flats Bow Tie, que presenta unos flats en gamuza color rojo, de estilo slip-on, con detalle de moño y aberturas en el talón.

Conjunto saco y pantalón / Foto: Cortesía Michael Kors

Los tacones no pueden faltar en esta celebración. A lo largo de la historia de la moda, han existido diseños icónicos como los de Christian Louboutin, que para esta fecha, celebra la pasión femenina con un modelo de zapatillas totalmente rojo, resaltando la elegancia al estilo francés y convirtiéndolos en complementos del guardarropa.

Zapatillas Pump con Tacón Bajo Delgado / Foto: Cortesía Michael Kors

Otros complementos

Las joyas no pueden faltar en tu atuendo, además de que en esta época, toman más protagonismo, debido a la carga simbólica que llevan consigo. Elige desde un anillo, aretes, o collares.

En este tema, una paradójica combinación de la palabra italiana para flor, fiore, y la palabra inglesa para eternidad, forever, Fiorever, establece a la flor como un nuevo símbolo oficial de Bvlgari.

Joyas de la colección Fiorever / Foto: Cortesía Bvlgari

La firma italiana inmortaliza la flor de cuatro pétalos en joyas con diamantes inspiradas en los orígenes de Roma, un motivo que adorna muchos de los vestigios del Imperio Romano: los frescos del jardín de Villa di Livia, las esculturas del Palazzo Massimo y los mosaicos que visten el techo del Mausoleo de Santa Constanza, entre otros. Líneas desafiantes y diamantes atemporales, convierten al nuevo ícono en una celebración.