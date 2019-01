Casa Dior celebra el año con las nuevas tendencias 2019

La moda y la música revelan lo que vivimos y hacen vibrar nuestros sentidos. Siempre han estado intrínsecamente yuxtapuestas. Y si hablamos de moda, no podemos olvidar el ritmo, el equilibrio y la sensibilidad de alguna melodía.



La moda es un lenguaje universal que habla del cuerpo

La colección pret-a porter primavera-verano 2019, concebida por la diseñadora María Grazia Chiuri, es un homenaje al movimiento que pone en escena una colección etérea inspirada en la danza, donde "el cuerpo es el intérprete y las texturas son el alma". En esta ocasión, la directora creativa de Dior construyó su universo a través de una festividad del cuerpo por medio de una prenda y la oportunidad que ésta nos brinda de representarnos ante la mirada de los demás, y la nuestra.

Círculos La firma Guess presenta colección de relojes

La colección que se presentó recientemente en París bajo una lluvia de pétalos, se compone de siluetas femeninas con vestidos largos y plisados, faldas amplias, tutús cortos y holgados, camisetas y prendas de red (una tendencia para esta temporada primaveral), bodys en una gama de tonos neutros que evocan disciplina, feminidad, ligereza y libertad. También destacan diseños en tono verde militar combinados con transparencias. En las imágenes de la campaña realizadas por la fotógrafa británica Harley Weir, un sublime juego de sombras creado por Sharon Eyal, descubre el estilo único y delicado de la línea, destacando artículos icónicos de la maison, como el bolso Saddle y la chaqueta Bar.

Moda chilanga

De Barrio es una firma mexicana que busca revalorizar la cultura popular de los barrios de la CdmX. Este 2019 su apuesta creativa incluye: bombers, tops, capas, vestidos y pantalones en donde incorpora mensajes de iconos del cine y la televisión, la gastronomía, la música, el color y las costumbres de México. La marca desea manifestar su pasión chilanga y el estilo callejero que nos hace únicos en el mundo entero. Para Aldicci Anzaldo, creador del concepto, una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino alguien a quien nadie podrá copiar. Es una mujer segura de sí misma que a través de la moda expresa creatividad. Carolina Mancilla (ex aspirante de La Voz México) y conocida instagramer se confiesa amante de las emblemáticas t-shirts: “Son un básico que tienes que tener en tu closet este 2019. Puedes usarlas con jeans, shorts o faldas y a través de sus frases populares expresar tus emociones”.

Living coral, protagonista 2019

Pantone, la biblia del color lo eligió como el tono del año. Living Coral (un coral con tintes dorados) está inspirado en la belleza de la naturaleza y los arrecifes, es una tonalidad sencilla de incorporar a tu estilo a través del maquillaje. Si prefieres un look discreto, será ideal para enfatizar tus labios y comunicar optimismo. Entre las firmas de maquillaje que ya lo han incorporado destacan: Laura Mercier, Pai Pai, Shiseido.

Moda [Video] Ella es el Ángel de Victoria Secret que deja la pasarela

PARA DEJAR HUELLA

Addict Lip Glow to the Max se presenta en un emblemático envase de fácil acceso, que fusiona 2 texturas en los labios para un efecto luminoso e inolvidable: una textura con un tono potenciado gracias a su tecnología Color reviver. Disponible en el Backstage Studio de Dior.

Atesorada en un frasco que evoca la cultura y la mitología griega, con detalles dorados, el perfume Dylan Blue de Versace sigue cautivando. Está inspirado en una mujer segura de sí misma, fuerte y empoderada. En cuanto a su aroma, revela un aire floral con un toque amaderado que proyecta sensualidad y feminidad.