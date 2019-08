El británico tartán

Inspirada en el look de las Teddy Girls británicas de la década de los 50, que lucían abrigos de corte eduardiano, vaqueros arremangados y faldas con cinturas ceñidas; Dior presenta su colección otoño-invierno 2019-2020, protagonizada por el británico estampado tartán (estrella de la temporada) con looks modernizados de tonos verdes y rojos, y faldas voluminosas. Los must have de la temporada son: las camisetas con mensajes feministas-concebidas para combinar con faldas de tul, los sombreros de tela con velo, los icónicos bolsos de mano y los majestuosos botines con estampado de cuadros.

Elegancia suprema

La colección de alta Costura otoño-invierno de Chanel está inspirada en los amores incondicionales de Gabrielle Chanel: la moda y los libros. El estilo del tweed (tejido de lana) los encajes texturizados y los bordados son elementos esenciales de la colección, en donde destacan abrigos, pantalones anchos, vestidos largos y ceñidos (en satén o terciopelo) ataviados con un cordón en el hombro, representando las páginas de un libro. Zapatillas con un lazo de satén, mocasines de charol negro y lentes oftálmicos.

Bolsos y cinturones artesanales

Uno de los objetos del deseo que todas las insiders lucirán en sus estilismos son los bolsos artesanales. Los diseño JQL (Janeth Quintanilla Leal) están elaborados en piel teñida con ceras vegetales y son decorados a mano por artesanas mexicanas e incorporan dijes en chapa de oro de 24K, mezcla de muranos, cristales, ágatas, ojos de murano y piedras semipreciosas-una de las claves que hace sus diseñosúnicos-.

El estilo parisino más chic se reinventa.

Los abrigos de pata de gallo y el imprescindible traje oversize, toman fuerza para abrir sus costuras y dejar al descubierto impecables forros con estampados. En esta época la firma Zara propone: chalecos largos, top mangas ‘jamón’, vestidos y medias de encaje, mascadas, collares de eslabones grandes y cinturones retro.

La importancia de los materiales

Joyas que se heredan, se atesoran y se conservan. Diseños que representan un valor único y sostenible y que generación tras generación se vuelven a lucir y disfrutar. El anillo abierto de Tous de la colección Glory con tres tiras de oro vermeil con seis motivos de rodonita, turquesa, malaquita, ónix, amatista y nácar; es un aliado para destacar con cualquier look.

La capacidad camaleónica del abrigo.

Coach se suma a la pasión por la tela escocesa de tartán y propone un diseño confeccionado en lana con detalles de cuero refinado, icónicos cierres de bloqueo y una emblemática cadena de bolsillo de eslabones de la marca.