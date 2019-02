Diseñador mexicano lleva Tepito a exclusivo desfile en Nueva York

El diseñador mexicano Ricardo Seco rindió tributo hoy a la comunidad de Tepito, en Ciudad de México, con una colección con la que quiso romper la imagen negativa del icónico y marginal barrio, en la Semana de la Moda en Nueva York.

Con esta colección, "Resiste", busca mostrar la otra cara de este ancestral barrio en Ciudad de México, que ha ocupado titulares como el más peligroso y que para el modisto "muestra la identidad de México".

Foto: EFE

De Tepito, dice, se ha hablado de su violencia, ilegalidad e informalidad, por su nivel de crimen y drogadicción, pero para él el hogar de gente trabajadora, el barrio bravo, donde la mujer tiene un papel protagonista en el diario vivir.

"Tepito es un lugar donde claramente se ve la identidad de México y cuando se habla de él, se escuchan cosas negativas y para mi fue el reto (con la colección) de apostar algo positivo", dijo a Efe previo a presentar su propuesta otoño-invierno en la Fundación Ángel Orensanz.

Foto: EFE

En Tepito, afirma, "hay muchas cosas que son muy buenas y la que más se ve en la colección es que la mujer es la que domina, la que controla, la que se atreve, la que trabaja, y fue parte de mi inspiración".

A estas mujeres las llama "cabronas", por su fortaleza de lucha y les rinde tributo en específico con una sudadera, en la que se lee esa palabra con varias definiciones, como si fuera un diccionario, entre ellas, "mujer que trabaja duro" o "mujer que nunca se rinde".

Foto: EFE

Llevó a la pasarela una propuesta siempre urbana, para hombre y mujer, de conjuntos deportivos compuesta por pantalones, algunos al tobillo, otros casi a mitad de pierna, o cortos, otros tipo leggins, de abrigos, chaquetas de aviador, camisetas y sudaderas.

El mexicano rompió hoy con el negro que domina su trabajo, aunque siempre presente, para incluir el rosa brillante, anaranjado, amarillas, azul intenso o rojo, el color de las carpas donde se realizan las ventas en Tepito, y que confeccionó en materiales que parecen plástico.

Foto: EFE

Algunas piezas tienen diseños, como una camisa con el impreso de perchas, como las que se ven en esta comunidad, o la foto de un boxeador, porque también es cuna de boxeadores y luchadores.

Una chaqueta de aviador negra, y algunos pantalones, tienen impresos de pegatinas de los precios de los productos que venden, sudaderas con el nombre de "Tepito" o "Resiste" o abrigos con cuerdas que simulan las utilizadas para colgar ropa.

Desde tiempos precolombinos, Tepito ha sido centro de actividades comerciales, y en tiempos recientes, un mercado para la venta no autorizada de la moda, señala Seco.

Foto: EFE

Moda Tommy Hilfiger presenta su nueva colección de lentes con diseños emblemáticos

Colección se venderá en Tepis

"Cuando comencé a coordinar esta colección me preguntaba cómo vuelvo esto algo positivo, como no hablar de algo que todo el mundo sabe que sucede", indicó.

Foto: EFE

Entonces decidió que las camisetas y sudaderas de esta colección sean vendidas en Tepito para evitar el mercado negro de este producto, aunque sea a menor precio.

"Creo que hasta voy a vender más, quiero ver mi trabajo en la calle. Es una forma de empezar a cambiar (el mercado negro) y ojalá mucha gente se sume", indicó.

Moda Gucci sorprende con su nueva colección inspirada en el cuento de Los Tres Cerditos

Tepito existe porque resiste

"Es una satisfacción tener responsabilidad social con mi trabajo y creo que es la colección que me ha hecho más feliz. Se llama 'Resiste' porque es así como me siento. La moda es una industria que si no tienes mucha actitud de resistir, te puedes quedar ahí y hay momentos en los que uno se siente vulnerable", afirmó.

La idea de llamarle "Resiste" surgió durante una visita al barrio, donde el letrero "Tepito existe, porque resiste" da la bienvenida al público.

Foto: EFE

"Siento que así es México y todo lo latino, porque estamos (en EE.UU) porque resistimos", señaló el mexicano, que también incluyó un mensaje sobre el tema migratorio, como ha hecho en pasadas pasarelas.

Desde que debutó en Nueva York en 2012, su trabajo está inspirado en su país y en controvertidos temas, como la política migratoria del presidente Donald Trump y el muro que pretende construir en la frontera con México.

Foto: EFE