Diseñadora muestra cuántos diamantes tiene cada leotardo de Simone Biles

Los uniformes o trajes de las y los atlelas forman parte fundamental de las competencias de los Juegos Olímpicos, sobre todo en deportes como nado sincronizado o gimnasia.

En ese sentido, deportistas como Simone Biles visten trajes realizados por diseñadores que imprimen personalidad y un significado especial en dichas prendas.

En el caso de la gimnasta, la marca GK Elite compartió en las redes sociales varios detalles que tienen los leotardos que usa Biles en París, algunos de los cuales demoraron dos años en ser confeccionados.

Trajes de Simone Biles brillan como diamantes

Diseñadoras como Jeanne Díaz y Emily Oropollo mostraron parte del proceso de la creación de estos fabulosos trajes

En un video donde se detalla parte del proceso de confección indican que el traje rojo con el que se colgó una medalla de oro cuenta con tres mil 600 cristales rubí.

Del mismo modo, Simone usó el leotardo azul con toques blancos y rojos, emulando a la bandera estadounidense llamado "Luminous Legacy", el cual tiene encima 10 mil cristales Swarovski.

París 2024 también brilló gracias al leotardo Go For GLory, que tiene encima poco más de nueve mil cristales Swarovski cortados en formas redondas y de diamante. Este traje en específico en el equipo Magnificent Seven de 1996

"En los últimos dos años hemos trabajado incansablemente para crear las obras maestras que son del equipo nacional de gimansia. El amor que hemos recibido de nuestra comunidad no pasa desapercibido y tu apoyo es lo que nos mantiene en marcha", mencionó la marca al ver el buen recibimiento de su trabajo en los Juegos Olímpicos.

La marca también ha puesto a la venta réplicas de los trajes que usó Simone Biles y todo el equipo de gimnasia de Estados Unidos que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024.