Diseñadores egresados de CENTRO muestran el camino hacia la evolución

Identidad, distorsión de la realidad, el impacto del agua y la relación entre los humanos y tecnología, son algunos de los temas en los que se basaron los diseñadores egresados de la Universidad CENTRO de la licenciatura en Diseño Textil y Moda para la pasarela anual de tendencias 2024.

Los egresados expresaron su propio estilo y visión consolidando la cultura de la moda en México y demostrando sus conocimientos especializados a través de diseños, texturas, estampados y looks.

Identidad y distorsión de la realidad / Cortesía Centro

“CENTRO se ha posicionado como una institución de educación superior que abraza y fomenta la creatividad de sus alumnos, la licenciatura de Diseño Textil y Moda es un gran ejemplo de esto, pues a partir de un enfoque sostenible y emprendedor se forman diseñadores que incursionan en la industria de la moda en México como agentes catalizadores de cambio, innovación y creación de valor”, dijo Guillermo Huerta, director de la licenciatura en Diseño Textil y Moda de Centro, a través de un comunicado.

El directivo afirma que la pasarela se ha distinguido por dar a conocer a diseñadores emergentes que le dan un giro de 180 grados a la industria de la moda en México.

“En desfiles pasados, los egresados causaron gran impacto con las propuestas de sus colecciones, tales como la diseñadora mexicana Tessy Haswa, quien presentó su colección “Memento” en Dubai Fashion Week en conjunto con Graduate Fashion Week International, siendo la primer y única diseñadora mexicana a tan corta edad en representar a México en el evento”.

Se inspiraron en la relación entre los humanos y tecnología / Cortesía Centro

El enfoque principal de las colecciones se encontró en una visión empática, diversa e incluyente dentro de la industria textil y moda, tomando la innovación como punto de partida con una perspectiva centrada en la creatividad. Cada proyecto realizado estuvo enfocado en los diferentes tipos de sostenibilidad: medioambiental, económica y social.

El desfile de egresados de la licenciatura de Diseño Textil y Moda 2023, contó con diferentes colecciones que combinan la innovación y la creatividad con un perfil profesional a través de la transformación, el aprendizaje y el compromiso social de cada diseñador. Algunas de ellas son:

“Dark Mirage” de Samantha Lomelín, una colección que explora los rasgos de la personalidad a través del desmantelamiento del ser, haciéndonos la pregunta “¿Realmente existe un ser auténtico?”, con looks enfocados en rasgos de personalidad que la gente frecuentemente esconde a través de figuras inspiradas en los murciélagos.

Los egresados expresaron su propio estilo y visión / Cortesía Centro

“Aguas urbanas: Una colección de conciencia hídrica” de VREKA, una colección que habla de la relación que tenemos los habitantes de la Ciudad de México con el agua. De dónde viene, la infraestructura necesaria y lo que significa a nivel hídrico, son los temas que se tocan en esta línea a través de looks azules verdosos al igual que el agua.

Otra propuesta fue “Los sueños aspiracionales” de Karen López, la cual describe a través de un texto basado en la imaginación.

“Imaginemos que estamos en un lugar donde la insatisfacción reina, donde cada día es una lucha contra las circunstancias desafiantes… Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, nos aferramos a un sueño aspiracional. En medio de la oscuridad, nuestros sueños nos guían hacia una realidad en la que nuestros anhelos se hacen tangibles y nuestra perseverancia se convierte en recompensa”.

l

La relación entre los humanos y tecnología fue una de las temáticas / Cortesía Centro

“Vanidades_enredadas” de Alexia Altamirano, aborda la vanidad de la existencia a través de looks con estampados icónicos que reflejan la vanidad en redes sociales. “Ser vanidoso, lo veas desde un punto negativo o positivo, se convierte en parte de nosotros. Es algo que me permite salir a la calle y sentirme bien conmigo misma. De eso se trata”.

“Inside my eyelids” de Paloma de la Luz, una colección que está inspirada en los sueños y tiene una narrativa que nos dirige hacia la distorsión de la realidad que experimentamos durante este proceso de soñar. A través de una encuesta que la diseñadora hizo, logró looks inspirados en los disturbios y creación de nosotros mismos en nuestros propios sueños.

“Himalayas: an ode to nature”, “es una representación visual del significado que le atribuimos los humanos a la naturaleza. Los Himalayas como ejemplo de un lugar cargado de espiritualidad y energía, con rituales como peregrinajes que le dan sentido a la vida”, describe Ana Sofía Lara, sobre su colección.

“MOKSHA” de Cañas Alegre, una colección inspirada en la reencarnación a través del pensamiento filosófico del budismo que plantea la idea de que el alma experimenta múltiples vidas en diferentes cuerpos físicos a lo largo del tiempo. Plasmado en una colección para mujer en una paleta de color en donde el blanco refleja la tranquilidad, pureza y vida, mientras que el gris refleja los problemas.

“Shapeshifting the Body of the Future” de Esther Balas, una colección para mujeres inspirada en un mundo marcado por avances tecnológicos sin precedentes y la interacción entre el ser humano y la tecnología. Con inspiración en películas futuristas como “The Arrival”, “Tron”, “Ready Player One” y con una paleta de color que hace alusión a la iluminación RGB que es utilizada en componentes y accesorios digitales para plasmar el color.

Texturas de alta costura / Cortesía Centro

“Memoria” de Jacqueline Rayek, una colección con cuatro looks genderless que investiga la memoria a través de la creatividad con un proceso de tejido de punto para explicar cómo funciona la memoria por medio de una paleta monocromática azul. “La memoria no es un acto de registro perfecto, en su defecto, es un acto de creatividad. En el mundo de distorsión y ambigüedad de los recuerdos, el ser individual teje su propia realidad”, dijo la diseñadora.

“Metamorfosis”. “Mi tesis nace de una metáfora que hago sobre la metamorfosis y el paso de los estudiantes por la universidad. A lo largo de mi vida, me he sentido como una persona incomprendida, por lo que mi metamorfosis no termina en una mariposa, sino en una polilla, lo que me parece más bello e interesante que cualquier mariposa”, dijo el diseñador Aldo Daniel Acevedo Enríquez, sobre su colección.