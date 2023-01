Diseñadores mexicanos hicieron brillar a Irma Miranda en las preliminares de Miss Universo

Faltan pocas horas para saber quién será la sucesora de Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, originaria de la India, quien entregará la corona esta noche en el New Orleans Morial Convention Center de la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos.

Sin embargo, para llegar a este momento, las 84 representantes de cada país, compitieron por su lugar entre las finalistas con la preliminar, que fue transmitida en vivo el pasado miércoles, por el canal oficial de YouTube del certamen, donde las candidatas modelaron en traje de baño, típico y de gala.

En esta competencia, la representante de nuestro país, Irma Miranda, quien busca llevarse la cuarta corona para México y que ya se perfila entre las favoritas, conquistó al público con sus actuaciones, pues además de lucir siempre con una sonrisa, conquistó con su buen gusto a la hora de vestir, pues los looks que eligió para demostrar de qué está hecha, fueron ovacionados y los más comentados de la noche.

Para la pasarela de vestido de gala o de noche, la también modelo de 26 años, no escatimó en glamour, al lucir un vestido cargado de brillo y con un toque discreto de sensualidad al tener transparencia en las piernas.

El vestido de gala fue diseñado por la firma regiomontana Narciza Severa. / Foto: @thecrownuniversalmx

El encargado de este diseño fue Saúl Alberto Tello Chami originario de Mérida, Yucatán, quien a sus 17 años deja su natal ciudad para cumplir su sueño en Monterrey.

Tras culminar sus estudios y gracias a su proyecto de tesis, desarrolla su actual empresa Narciza Severa, cuyo ADN es contemporáneo y glamoroso, mismo que implementó en este vestido que tardó tres meses su confección.

“Irma fue la inspiración principal del vestido, no solo su físico, sino también lo que representa, como mujer audaz, dinámica y siempre activa, de igual manera compartimos ideas de lo que buscábamos, y el resultado fue este diseño”, explicó en exclusiva el diseñador.

Es completamente de encaje, y cada una de las piezas tuvieron un acomodo estratégico para resaltar la silueta de Irma, fue bordado completamente a mano y se aplicaron más de 10 mil cristales individualmente.

El diseño tiene una capa que le da el toque dramático al look, “la capa fue una idea que salió de querer crear algo dramático al diseño final, agregar este plus a lo que ya era un diseño espectacular, escogimos organza de seda, y seguimos la línea del brillo, agregando cristales a la capa”, añadió.

De la moda mexicana y su importancia en este tipo de eventos internacionales, dijo, “la moda mexicana tiene múltiples joyas por todo el país, existe un sinfín de diseñadores talentosos de todo tipo, y eso es algo que personalmente me emociona, ver como poco a poco vamos creciendo en diferentes plataformas internacionales, como lo es Miss Universo, para que próximamente podamos ser una referencia como capital de moda y diseño”.

Su firma, que nació en 2013, ha tenido una significativa evolución en diez años, siendo los más recientes presentar su primera colección de Novias en New York Fashion Week (2019); en el 2021 crea su primer desfile de novias y vestidos de XV y en 2022 lanza su colección de novias Esencia, seguido de su debut en Paris Fashion Week.

“Tenemos muchos planes que nos tienen muy emocionados, estaremos presentes en diferentes lugares tanto nacionales como internacionales, estamos por terminar una colección y ya estamos empezando con la siguiente”, contó Saúl.

El diseñador confía en que nos llevaremos la cuarta corona y le envió un menaje a nuestra joven representante, “Irma, muchísima suerte y el mayor de los éxitos para ti. Estoy sumamente emocionado por verte representar a México. ¡Vamos con todo!”, comentó.

Una de las pasarelas más llamativas de las preliminares del certamen, es la de los trajes nacionales, donde cada una de las candidatas representa con mucho orgullo a su país con un atuendo inspirado en sus culturas y raíces.

En esta categoría, la sonorense, sorprendió con una traje de charro, mismo que eligió desde meses atrás.

Lleva por nombre Serenata Mexicana diseñado por Iván Rodríguez y está conformado por una falda llena de coloridas flores bordadas con lentejuelas y cristales y un sombrero de charro, igualmente con flores y a juego con el traje.

Para el traje típico, Irma lució un traje de charro con bordados de flores. Foto: @irmamirandav / Foto: @irmamirandav

El diseñador, nos contó que es fanático de la moda mexicana y que para este traje típico, quería que fuera algo que estuviera en tendencia y a su vez, que representará a nuestro país, “en cualquier parte del mundo donde expongas o veas un traje de charro, sabes que es de México, entonces queríamos que cuando Irma saliera a la pasarela, inmediatamente se identificara de dónde era, el traje es el que habla”.

Explicó que en la actualidad los bordados oaxaqueños y chiapanecos están en auge y por eso los incluyó en su diseño, “fue una combinación de lo tradicional con lo que está de moda, tiene aditamentos muy mexicanos. Utilizamos tela de terciopelo con bordados de lentejuela y cristales”.

Confesó que este traje lo confeccionó en tan solo dos semanas con ayuda de su equipo, “cuando me enteré de la convocatoria ya estaba por cerrarse la entrega de bocetos, así que me puse trabajar, me dieron la fecha de entrega y solo tenía 14 días para terminar, fue un trabajo de 24 horas, los siete días de la semana y me siento muy satisfecho”, contó.

Sobre lo que representa haber diseñado para Irma Miranda, el creativo originario de Tijuana, compartió que es un “sueño cumplido”.

“Yo me considero un diseñador de certamen, y era un sueño que me propuse desde que comencé, ver mis diseños en Miss Universo, y gracias a Mexicana Universal y a Lupita Jones, lo logré”.

De la moda mexicana, dijo que ha transcendido fronteras, “es increíble ver a extranjeros consumir prendas que nosotros mismos rechazamos como las piezas de manta o de lino o los bordados y ver que ellos los aprecian y los valoran. La moda mexicana es muy importante, culturalmente hablando y es una unas de las culturas más bonitas a nivel mundial”.

Iván cuenta con una larga trayectoria en concursos, participando de la mano de Mexicana Universal Baja California y obteniendo importantes logros en su carrera, con representaciones nacionales e internacionales.