Domina este verano con los mejores looks

El verano por naturaleza evoca a crear looks más relajados, cómodos y frescos, pero eso no significa que hay que perder el estilo.

La moda cambia y se adapta para crear nuevas tendencias, comodidades y perspectivas, es por eso que los expertos y docentes de la Escuela de Belleza de Aprende Institute comparten a Círculos algunos consejos para mejorar tu look de verano y verte increíble en todo momento.

Antes de definir el look que usarás durante este verano, recuerda que lo más importante es encontrar tu propio estilo y adaptarlo según la ocasión.

Adiós tallas, hola comodidad: Antes de considerar cualquier alternativa debes conocer tu cuerpo a la perfección. Hay que recordar que las tallas son sólo números y no debemos “casarnos” con uno en específico.

Es natural que los cuerpos cambien a lo largo de nuestra vida, lo que puede causar que nos equivoquemos al elegir una talla, así que debes tener en cuenta tu fisonomía para lucir mejor las prendas de temporada, conoce tus medidas y elige aquello que te haga sentir cómoda, libre y segura.

Los accesorios sí son un must: Los complementos o accesorios son decisivos para un look memorable, pero es durante el verano que cobra mayor relevancia ya que es normal usar menos prendas. Esto no significa que no puedas añadir elementos específicos que te den versatilidad y estilo.

Entre los accesorios más usuales se encuentran los sombreros, gorros de pescador, bolsos de asa larga, cinturones, ugly sandals, gafas de sol y por qué no, un buen impermeable por eso de las lluvias caóticas en la ciudad.

Todo en perfecto equilibrio: Entre más corta la falda o vestido, más bajos los tacones, o esto es lo que opina la mayoría de los diseñadores. Otra alternativa que puedes explorar durante esta temporada es la combinación de estampados, los expertos recomiendan que si deseas combinar dos estampados, te asegures que sigan la misma línea cromática o, al menos, parecida.

No olvides que el tamaño del dibujo debe ser igual, ni mucho más grande, ni mucho más pequeño.

Maquillaje a prueba de todo: Con la llegada del característico calor del verano, el cubrebocas y la humedad provocada por las lluvias la piel suda más y puede arruinar tu look. Por ello es conveniente adaptar tu maquillaje a la temporada con estos tips: sustituir la base de maquillaje por un hidratante de color y apostar por sombras o productos en crema para mantener tu piel más hidratada.

No olvides de recurrir a los elementos waterproof, pues estos resisten al agua y son más versátiles.

Hola de nuevo, long bob: Es una realidad, un corte de pelo puede dotar de frescura a todo tu look, especialmente ante el calor que se hace presente en esta temporada. No temas al cambio, existen diferentes modalidades como el blunt bob, long bob, wavy bob, capeado y otros.

Considera también un nuevo tono que puede ir desde las clásicas mechas hasta un tono de base totalmente diferente.