El artista Kenny Scharf interviene una colección cápsula

El artista, conocido por sus murales, instalaciones, esculturas y diseños en diversos ámbitos, Kenny Scharf, presenta una colección que da vida a sus singulares obras.

En esta ocasión, ha colaborado con Pull&Bear, marca de moda joven del grupo Inditex, para crear una cápsula de edición limitada cubierta con prints de sus representativas obras.

El diseño de las prendas parten de su famosa inspiración grafito. Foto: Cortesía Pull&Bear

En la sección de mujer, la propuesta incluye prendas clave como la chaqueta tipo coach de nylon y el pantalón denim, ambos con estampados all over.

Además, destaca la camiseta con la reinterpretación del logo de la firma que Kenny Scharf ha creado en exclusiva para esta colaboración y que tendrá presencia en los escaparates de las principales tiendas de todo el mundo.

Para la colección de hombres despliega camisas de viscosa con prints all over, total looks de sudadera con capucha y pantalón jogging, así como sobrecamisas tipo worker o camisetas de algodón con obras de Kenny Scharf estampadas.

Total looks de sudadera con capucha y pantalón jogging. Foto: Cortesía Pull&Bear

En cuanto a los accesorios, destacan las gorras y bucket hats, calcetines y bolsos tipo bandolera y tote bags.

Para el creativo, esta colaboración representa una "nueva nueva moda", así la describió en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Scharf, es uno de los protagonistas en la escena artística del East Village de Nueva York en los años 80. En la actualidad, tras haber colaborado con los logos más emblemáticos del mundo de la moda de lujo, es internacionalmente reconocido por sus coloridas creaciones con inspiración grafiti.