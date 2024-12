El estilo dandi, el legado del buen gusto masculino

La próxima edición de Pitti Immagine Uomo, (14 al 17 de enero de 2025), en Florencia Italia, donde la sastrería volverá a tomar protagonismo, será el momento perfecto para explorar la fascinante historia y la persistente influencia del dandismo, estilo que sigue influyendo en la moda masculina hasta nuestros días y es considerado mucho más que una simple forma de vestir.

Se trata de una filosofía que celebra la elegancia, la individualidad y la autoexpresión a través de la moda. Esta tendencia tiene sus raíces en la Revolución Francesa y durante la Regencia de Inglaterra en el siglo XVIII, con la aparición del Macaroni Club en Londres.

El hombre clásico no pasa de moda / Foto: Cortesía Pitti Uomo

En este sitio, un grupo de jóvenes burgueses recién llegados de Italia, desafió los convencionalismos con sus atuendos extravagantes que incluían capas de encaje, bordados dorados, hebillas, medias a rayas y zapatos de tacón rojo.

Este estilo se inmortalizó en la canción Yankee Doodle, con la frase de una de sus estrofas: “Stuck a feather in his cap and called it macaroni” (“se metió una pluma en su gorra y la llamó macarrones”).

Los primeros dandis, conocidos como “Beaus”, gracias a George Beau Brummell, considerado el pionero del dandismo, cultivaron una imagen de elegancia y sofisticación. Estos hombres popularizaron el uso de accesorios como bastones ornamentados y joyas, influyendo en la moda masculina de la época. Su influencia se expandió rápidamente por Europa, llegando a Francia, donde inspiraron el surgimiento de movimientos como los “Incroyables”.

El diseño sartorial presente hasta nuestros días / Foto: Cortesía Pitti Uomo

George Beau Brummell fue una figura influyente en la corte del Príncipe Regente. Hijo de un mayordomo inglés y educado en Oxford, Brummell transformó la estética del dandismo, abogando por la sencillez, con trajes sastre en tonos neutros, camisas blancas y el icónico corbatón, demostrando que la verdadera elegancia reside en la sutileza y el buen gusto.

Otras figuras clave que adoptaron esta filosofía fueron el poeta francés Charles Baudelaire y el escritor inglés Oscar Wilde, quienes aplicaron el dandismo como una declaración de rebeldía y oposición a las normas establecidas y convencionales.

El dandismo como forma de empoderamiento

La imagen del dandi, ha trascendido barreras sociales y raciales, ofreciendo una oportunidad para la autoexpresión y la reinvención. En particular, el dandismo afroamericano ha sido una herramienta de lucha contra la opresión, desafiando estereotipos y reclamando su lugar en la sociedad a través del buen gusto.

En el Congo, concretamente en Brazzaville y Kinshasa, la comunidad de Los Sapeurs personifica la esencia del dandismo a pesar de las limitaciones económicas. Ataviados con elegantes trajes de diseñador que contrastan con la humildad de su entorno, estos hombres hacen una declaración de resistencia, dignidad y autoafirmación. Los Sapeurs demuestran al mundo que la elegancia no conoce precio ni fronteras, y que la moda puede ser una poderosa herramienta de empoderamiento y transformación social.

El menos es más, según George Beau Brummell / Foto: Cortesía Pitti Uomo

El dandismo hoy como fuente de inspiración

El Instituto Metropolitano de Nueva York, MET, presentará el próximo 10 de mayo Superfine: Tailoring Black Style, una exposición basada en el libro de Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, donde se explora la evolución del dandismo afroamericano a través de ropa, accesorios, arte y fotografía, la muestra examina la influencia de esta subcultura en la moda y la sociedad.