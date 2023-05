El nuevo rumbo de la moda mexicana

Hay algo que distingue a la más reciente producción de diseño de moda mexicana, que no está relacionado precisamente con el glamour o con la alta costura compuesta de patrones sofisticados dedicados a estilos de vida extravagantes y de confección de alto costo.

Va más allá de la banalidad y se centra en valores tan importantes como la defensa de sus raíces, su cultura y el cuidado del medio ambiente como parte de su filosofía.

Convocamos a seis representantes de esta industria quienes coinciden en que la creatividad nacional está logrando entender cuál es el verdadero camino hacia el posicionamiento de una marca en un mercado que a diferencia de otros años, se veía disperso y envuelto en un mar de ideas que ninguna resultaba tan redituable, ni convincente para el ámbito internacional.

Algunos están sorprendiendo al mundo con la experimentación de telas, fibras y texturas; otros defienden con sus diseños la integridad de sus orígenes, calidad y talento ante el racismo y el peligroso malinchismo que parece estar presente, incluso, entre los consumidores nacionales.

Ellos son: Jazive Fernández, Erika Álvarez, Lydia Lavín, Ricardo Seco, Francisco Cancino y Anuar Layon.

Jazive Fernández

Jasive Fernández participó por primera vez en la New York Fashion Week el pasado 12 de febrero, en una presentación que describió como una “alianza colectiva de marcas mexicanas”, que permite impulsar al diseño nacional a traspasar fronteras.

"Eso es lo que necesitamos, unirnos como diseñadores, apoyarnos, somos parte de una misma comunidad y no nos damos cuenta de lo capaces que somos de crear cosas maravillosas que nos exalten como mexicanos", comentó.

Erika Álvarez

A la par de los creativos que desde años se han unido al movimiento artesanal, también existen nuevos talentos que buscan llevar la esencia de México a todo el mundo. Así lo está haciendo Koua Studio, firma creada por Erika Álvarez, quien busca promover el trabajo textil de los artesanos de diferentes comunidades de nuestro país.

“Durante la pandemia lancé mi marca de textiles hecha por artesanos a través de la cual, busco colaborar con marcas de moda y diseñadores para crear colecciones únicas que puedan contar la historia detrás de los textiles y así promover el comercio justo”, contó Álvarez.

Lydia Lavín

Una de las firmas mexicana que en su propuesta incluye creaciones artesanales y que se ha dedicado a enaltecer nuestro “tesoro artesanal”, es la diseñadora Lydia Lavin que por más de 40 años se ha dedicado a trabajar a favor de las manos mexicanas y apoyar a las comunidades indígenas con su firma homonima.

“Puedo decir que llevo más de cuatro décadas dedicándome a trabajar con artesanos y en todo este tiempo ha habido una gran evolución ante los ojos del mundo, empezando con México. Hemos hecho un gran trabajo porque hay más aprecio, valoración del trabajo indígena, asimismo, la propia comunidad ha evolucionado y hemos ayudado a que ellos mismos piensen que con su trabajo pueden vivir de eso, además de que también han tenido innovación en sus diseños y han logrado introducir nuevas fibras a su producción”, explicó Lavin.

Ricardo Seco

Al decidir llevar sus creaciones a la Semana de la Moda de Nueva York, y tener presencia en el mundo de la moda de esta ciudad, Ricardo Seco sabía que tenía que vencer las críticas y vencer una de las barreras más duras: el racismo.

“Mucha gente de la moda que decía no digas que eres de México porque se te pueden cerrar las puertas, supe lo que era ser latino en un país que no es el tuyo y supe lo que es ser un migrante, lo he vivido.

Francisco Cancino

Un concepto creativo basado en la investigación sobre los diferentes procesos de fabricación y confección de telas creadas por manos artesanas mexicanas, sustenta la base del diseño de Cancino, firma creada por el chiapaneco Francisco Cancino, joven diseñador preocupado por mantener su autenticidad más allá de las tendencias.

Originario de Tuxtla, Chiapas, Francisco se ha consolidado en la industria de la moda mexicana, gracias a una producción llena de color pero sobria a la vez con texturas y hechuras simples basadas en sus raíces que aportan elegancia en cada trazo.

Anuar Layon

Reconocido por ser la mente creativa detrás de la famosa chamarra con la frase estampada "México is the shit" que se convirtió en todo un fenómeno internacional, Anuar Layon, se ha vuelto un referente de la industria del diseño por su visión a futuro, al proponer tendencias y estilos atemporales, así como telas sustentables.

“Creo que como diseñadores tenemos la responsabilidad de crear piezas que impacten no sólo en estilo o diseño, sino a favor de nuestro medio ambiente, al saber que la moda es una de las industrias más contaminantes”, dijo el creativo quien tiene más 16 de años de trayectoria.