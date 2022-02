Ellas te dan las bases de un crecimiento personal exitoso

Lograr sentirse bien consigo mismo en todos los sentidos, debe ser el objetivo a alcanzar como seres humanos. Este fue el tema principal de IMODAE (Instituto de moda y empresa), que organizó la masterclass Love yourself, be yourself, donde se dieron cita mujeres expertas, quienes hablaron del tema del amor propio, así como tener una buena autoestima, como ingrediente secreto para lograr cualquier cosa que te propongas.

El panel del evento que se realizó de forma híbrida, contó con la presencia de la Life & Leader Coach, Ana Pazos; La fundadora de Moor Spa Nails, Cecilia Valdés; la nutrióloga, Julia Salinas; Luisa Ferss, modelo, cantante y blogger y Karla Sarti, Co-fundadora de IMODAE, quienes coincidieron en que “el empoderamiento es una de las claves más importantes para conseguir llegar hasta donde quieres y ser capaz de aprovechar todos los recursos disponibles a tu alrededor y en tu interior”.

Realeza Kate Middleton recicla look de Zara de la temporada pasada y lo vuelve tendencia

Cada una, desde el ámbito que representan, compartieron sus experiencias propias que las han llevado a conocerse, amarse, empoderarse y a empoderar a otras mujeres para ser su mejor versión. En esta masterclass se invitó a la comunidad a dedicarse un tiempo para ellas y tener una cita consigo mismas.

Además las expertas, revelaron lo que implica el camino al amor propio, y el cuidado de nuestras mentes, almas y cuerpos.

El panel del evento que se realizó de forma híbrida, contó con la presencia de la Life & Leader Coach / Cortesía | imodae

En su oportunidad, Ana Pazos, compartió con los asistentes dos dinámicas utilizadas en el coaching para empoderarnos y comenzar a apreciar cada paso que damos en el camino a la autorrealización, recordándonos que: “Si yo estoy bien, voy a hacer las cosas bien”.

Continuando con la temática del cómo verse bien nos ayuda sentirnos bien; Karla Sarti, co- habló del autoconocimiento interno y externo para poder comunicar nuestra esencia a través de nuestra imagen. “Cómo lo que usamos, refleja lo que somos y el cómo potenciar mis virtudes a través de lo que utilizo. Veamos la imagen y la moda como una herramienta para empoderar a las personas y poderlos hacer sentir bien consigo mismos”, añadió.

IMODAE / Cortesía | imodae

Sobre el tema de la alimentación, la doctora recalcó que el amor también está en lo que comemos, “nuestra alimentación es una abrazo al alma, lo que comemos forma parte del amor que le tenemos a nuestro cuerpo que es una fuente de energía para lograr cumplir nuestras actividades diarias”, comentó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Recalcó que el comer saludablemente “es sinónimo de calidad de vida y amor propio”.

La reunión cumplió el objetivo de compartir muchas lecciones para los asistentes y los llenó de sorpresas y oportunidades. Juntas invitaron a amar nuestra esencia y a brillar con ella en este mundo; “porque brillar es un propósito personal. Conseguirlo depende sólo de ti; aprender a no compararte con nadie y tener la claridad que nadie es perfecto, te ayudarán a ser la mejor versión de ti”, finalizó Sarti.