[Exclusiva] Ágatha Ruiz de la Prada: Soy cualquier cosa menos una mujer invisible

Si hay algo que la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada quiere dejar claro es: “Yo no sigo tendencias… Yo soy tendencia”. Así lo expresó en entrevista exclusiva para El Sol de México, días antes de la presentación de su nueva colección en la ciudad de Puebla, que realizó con motivo de la segunda parte de su libro de memorias titulado Mi historia.

“Hace dos años salieron mis memorias, no sé ni cómo, pero la verdad fueron una especie de bestseller, porque tuvimos cuatro ediciones diferentes y a raíz de eso, muchos medios se interesaron en este contenido. Este nuevo libro, creado en colaboración con Javier Salas, un fotógrafo español que ha vivido y trabajado muchísimo en México, es la segunda parte de las que surgieron a raíz del éxito de la primera publicación.

“Estoy con 40 mil proyectos y cuando me llegan estos libros sabiendo lo que me costó el primero, digo: ¡es que no puedo ni trabajar con cuarenta y tantas presentaciones, más entrevistas y todo, porque fue muchísimo, esto de hacer un libro es algo infinito”, dice Ruiz De la Prada.

La creativa, reconocida a nivel internacional por mostrar un estilo completamente lúdico, basado en la intensidad del color, y diferente a cualquier colección creada por una firma especializada en alta costura o Prêt-à-porter, habla sobre la forma en que su firma ha llegado a los hogares de diferentes partes del mundo.

“Me encanta trabajar y hacer planes. Mi marca tiene éxito desde hace más de 30 años. Mis diseños se reconocen en todo el mundo y han desfilado en las mejores pasarelas. Creo que en casi todas las casas ha habido algún producto con un corazón fucsia o alguna flor creados por mí”, afirma en un fragmento de la primera edición del libro, el cual fue publicado por Edición Kindle, en 2022.

Hay gente a la que no le gusta lo que hago, pero todo el mundo reconoce mi estilo y eso es una cosa de la que estoy muy orgullosa

Para Ágatha sus creaciones llevan un importante mensaje sobre la feminidad, describiéndose a sí misma como una feminista que rompe esquemas y mantiene sus ideales en contra de cualquier acción de sometimiento hacia la mujer.

“Ninguna mujer de mi familia o casi ninguna, fue sometida por un hombre. O sea, que el ser feminista es una cosa que me viene de la cuna. Si estás con alguien y sigues ahí, es porque quieres, está muy claro”, dice en la entrevista.

Su entereza y templanza han sido claves en la historia de su vida, consolidándose como empresaria y al mismo tiempo, como defensora de los derechos que mantienen su integridad.

“Soy Ágatha Ruiz de la Prada, diseñadora, una de las musas de la Movida, marquesa de Castelldosríus, baronesa de Santa Pau y grande de España. Soy feminista. Fui una de las responsables de acabar con la ley que discriminaba a la mujer frente al varón en la sucesión de los títulos nobiliarios.

“Desde la cuna me he relacionado con el poder. En un momento dado salvé a un hombre del ostracismo social. Luego, me salvé a mí misma de vivir a la sombra por ser mujer y haber pasado de los 40. Ahora, soy cualquier cosa menos una mujer invisible”, se lee en una parte del primer libro de memorias.

Asegura que casi ninguna mujer de su familia fue sometida por un hombre, por lo que ser feminista le viene de la cuna

Dinámica, sin parar un solo instante de trabajar, haciendo lo que le apasiona; desde una envoltura o el diseño de un envase, hasta un cuadro o una maceta, todo en medio de una vida llena de color, de riqueza y de mucho estilo.

“He hecho las envolturas de unos chocolates, el diseño de una botella de aceite… próximamente, voy a preparar una colección de artículos de limpieza ecológicos, o sea me meto en todos los charcos, no intento salir de éstos y me meto con mucha ilusión y con mucho esfuerzo.

“Estoy en un momento de mi vida en el que yo creo que nunca he trabajado tanto y es un momento de muchas cosas bonitas. He trabajado con muchísimas empresas mexicanas y para mí venir a México es una cosa que adoro. Este viaje es muy especial porque son 13 días, pero casi a diario estaremos en un sitio presentando una pasarela. Claro, es una locura, porque ayer llegué y no paro”, comenta.

Confiesa que su amor por México surgió a partir de su contacto con el color, elemento característico de nuestras tradiciones y folklore.

“Entre mis lugares favoritos del mundo, va ganando México, porque para mí es el país del color y va uno a uno con la India. Pasaré el Día de Muertos en Xcaret, nunca he pasado esta festividad en un lugar así. Mundialmente, México está teniendo una presencia increíble, en Madrid hay un lugar que se llama la Casa de México que está teniendo un éxito impresionante.

“Es un lugar muy sofisticado con un restaurante muy bueno y con unas exposiciones muy cuidadas y muchas cosas que muestran su parte cultural. En Madrid hay muchísimos mexicanos ahora mismo, antes no había. O sea, está empezando a haber un movimiento mexicano increíble. Me encanta venir aquí e ir conociendo lugares, por ejemplo, Puerto Vallarta, que no lo conozco, lo voy a conocer en este viaje”.

Lo que hago me sigue divirtiendo tanto o más que el primer día y eso es un don de Dios, porque hay gente que empieza una cosa, se aburre y empieza otra

Su relación con nuestro país y sus costumbres se mantiene hasta ahora gracias al contacto con sus amigos mexicanos que la visitan frecuentemente, y la motivan para nunca dejar de venir.

“Es que hay muchos amigos míos mexicanos que aparecen por Madrid todo el tiempo, entonces es una relación que cada día es más profunda y más interesante, porque la amistad que tengo con México es muy grande, si vienes muchas veces a México, cada día y cada vez más que vienes, lo quieres más. Por supuesto, uno no puede olvidarlo y regresa, porque cada vez más te gusta más la comida.

La primera vez que vine, dije: Dios mío, ¿qué es esto? Y ahora me encanta, por ejemplo, cuando me dieron el tequila la primera vez en España, o el mezcal, casi me desmayo, y desde ese día pues ya me encanta el mezcal, o sea, que yo creo que vas conociendo sus costumbres y te va encantando”.

Dice que su platillo favorito son los chapulines, “Me encantan. Una vez hice un platillo mexicano para unos amigos en Madrid; México está metido en todas las artes, incluyendo la cocina”.

Dice que puede viajar sin parar, al mismo tiempo que crear nuevos proyectos. “Estoy en un momento muy importante de aprovechar, tengo toda esta marcha (actividad) de la cual yo misma estoy sorprendida. Cuando pienso en mi madre a mi edad, no me lo puedo creer, porque tenía el cinco por ciento de la marcha que tengo.

La diseñadora es reconocida a nivel internacional por su estilo lúdico, basado en la intensidad del color

“Te acostumbras a esto, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a leer, pues lee muy deprisa y entiende, el que no está acostumbrado a leer a lo mejor se tira cuatro años con un libro que uno que esté acostumbre a leerse en pocas palabras”.

Ella define su vida como uno de sus proyectos mejor logrados, sobre todo porque, dice, ha logrado cumplir todos sus sueños.

“Mi vida, la verdad que es fascinante, porque casi todo lo que hago me divierte muchísimo, ¡mucho, mucho, mucho! Y no puedo pedir más, la verdad que estoy muy contenta. Este año he tenido una nieta. La verdad que estoy en un momento muy interesante”.

Le cuestionamos sobre cuál es el mayor legado que deja al mundo, a lo que responde: “Bueno, yo creo que el haber trabajado tantos años. Hay gente que no le gusta lo que hago, gente que sí, pero todo el mundo por lo menos en España, reconoce mi estilo y eso es una cosa de la que estoy muy orgullosa, porque no todos tienen un estilo reconocible, claro se puede adaptar muy bien a todo, no es lo mismo hacer una azulejo que hacer un cuaderno. Hay otros diseñadores para los que hacer un cuaderno es mucho más difícil, yo te puedo hacer dos mil cuadernos 20 mil azulejos… pero hay de todo en esta vida.

“Tengo la suerte de saber que lo que hago me sigue divirtiendo tanto o más que el primer día y eso es un don de Dios, porque hay gente que empieza una cosa y se aburre y empieza otra, y se aburre, y pensar que a mí todos los días me gusta lo que hago, es maravilloso”, puntualiza.