Facundo explota contra las marcas de lujo y sus excentricidades

Cualquiera pensaría que el guardarropa de Facundo estaría repleto de prendas tan irreverentes y disruptivas como su personalidad misma.

Pero fuera de cualquier percepción hacia su persona, el conductor prefiere la comodidad, las prendas sencillas que no vayan más allá de la superficialidad y confiesa estar totalmente en contra de las marcas que actualmente dictan las tendencias de la moda y que ofrecen productos de muy poca calidad a precios excesivos como Balenciaga y otras.

Gorra CJ Mesh / Cortesía Facundo

“A mí siempre me ha parecido una estupidez comprar ropa en esos precios, es ridículo que unos tenis cuesten 30 mil pesos y más ridículo que los compren, en mi forma de ver la vida me parece una estupidez comprar ropa que está rota. Para mí es más cool que se vayan desgastando con el tiempo”, expresó Facundo.

Para él, tratar de aparentar es el peor error a la hora de definir un estilo personal, lo cual ocasiona que la gente se vuelva víctima de la moda o de lo que está de moda sin pensar en lo que realmente le gusta o con lo que se ve bien.

“De repente la gente está tan en busca de un estilo y de aparentar cierto estatus por lo que termina comprando las cosas porque son caras y dice que son cool, me da una cierta repulsión la sociedad cuando veo este tipo de cosas, que tontos estamos. Entiendo que compres una guitarra eléctrica porque suena poca madre, pero son iguales los tenis de Balenciaga que los de tres mil pesos. Nunca pensaría en caer en esa estupidez”.

Playera Ranglan Textura / Cortesía Facundo

Él mismo define su estilo relajado, pero pone en primer lugar la comodidad. “Me encanta estar de pants, pero llega un momento en que por más que te gusten, estos tienen que estar chidos, pero sobre todo cómodos”.

Bajo estos preceptos lanza su primera línea de ropa que lleva por título Zukutu, la cual, realizó en conjunto con el diseñador Mauricio Olvera.

“Hace más de 20 años un amigo y yo llegamos a un casting vestidos muy normal. Mauricio se encontraba ahí y nos dijo, ‘necesitan estilo’ así que nos prestó una ropa súper cool, muy rapera y esto ayudó a que nos quedáramos en ese casting, entonces le dijimos rólate una chamarruquis, en aquel entonces estaba en el programa de televisión y usábamos esas prendas, trabajábamos con Mauricio e hicimos alianzas. Después me fui dando cuenta que me gustaba la onda rapera, pero no encontraba lo que me gustaba y fue cuando le hablé de nuevo y le dije que hiciéramos nuestra propia línea de ropa, pero no con las cosas que yo quería sino con más propuesta”, describe el también comediante.

Hoodie Jaime Galaxia / Cortesía Facundo

Zukutu surgió como una marca que no representa en su totalidad la imagen de Facundo. “Queríamos algo que la gente no la distinguiera como la ‘Facuropa’, sino una colección en la que pienses ‘no me cae bien Facundo pero me gustan sus diseños’. El nombre surgió de un personaje que entrevistamos hace tiempo que su palabra favorita era ‘Zukutu’ para expresar algo, me quedó muy grabado, se llamaba El ferras , la gente decía esa palabra en la calle y es como si dijeras ‘¡foa!’”.

Con el paso del tiempo el conductor se mantiene vigente, y día con día surgen retos que tiene que enfrentar, sobre todo por la inmediatez de las redes sociales con las que han surgido nuevos personajes y los llamados influencers que gozan de gran popularidad.

Hoodie Valagardo / Cortesía Facundo

“Si lo pienso en el momento que yo estaba en la tele y que mi programa lo veían siete millones de personas, te pones a analizar y es un chingo de gente. Identificaban a personajes como Jaime Duende o la sección Que lo hagan ellas, pero la televisión ya no tiene esos alcances, había pocas opciones, la nuestra cubría una necesidad que no había en otros programas, el nuestro, era grillero, callejero, disruptivo, la banda que se identificó, se quedó dentro del equipo y por eso hemos explotado eso que es para esa generación que nos vio en ese entonces”.

Pero su objetivo es no forzar a las nuevas generaciones a que se identifiquen con personajes que Facundo creó hace tiempo, o con su estilo, sino que crear prendas para cualquier ocasión con una confección de calidad.

“Pienso que la ropa no solo la compras porque traiga un logo chido, y por otro lado, no estoy en un nivel de fans como en el caso del youtuber Luisito Comunica que saca algo y se vende solo porque es de ese wey, no estoy en un nivel de decir la playera que trae a Jaime Duende se va a vender mucho por eso”.

Facundo / Cortesía Urban Hangers

Chamarras tipo hoodie, gorras, playeras y pants entre otras piezas se pueden encontrar en esta nueva propuesta que ofrece un estilo urbano.

“En el tema de los pants, a mí me gusta que tengan bolsas con cierre, que cuando vaya en bici no se me caigan las llaves o al estar sentado no se te caiga todo. Fuimos pensando mucho en los detalles. Metimos hilo dorado y terciopelo, que se vea rapero pero atractivo y con estilo, la tela de los hoodies traen forro por dentro, son cosas que yo si me pondría, no solo para vender”.

Dentro de los estampados aparecen desde una chela derramándose, frases como valagardos, y hasta la imagen del Changoleón, (personaje que hiciera famoso Facundo en su programa de televisión), aparecen como parte del diseño de las playeras.

“La pensamos para hombres con alguna posibilidad de que después sea para mujer, en diferente talla, ellas las pueden usar al igual que en algunos colores, pero los cortes son más para hombres, estamos tratando de encontrar una línea para dama y no lo hemos logrado”.

Agrega que, “al público que le llego es como de 25 y 35 años, uno le habla a un generación debajo de la que pertenece, una persona de 44 ya no me oye tanto como uno de 35, cuando estaba en tele les hablaba a chavos de 17 años”.

En cuanto a precios el ahora diseñador dice, “queremos que quien se la compre diga esta chido pagar 800 varos por esta prenda. Hay playeras de 300, gorras de 299, la prenda más cara es una chamarra de 999 pesos, todo se compra en línea”. Y aclara que, "no me pienso volver rico con esta colección".