Galo Bertin celebra 10 años de crear elegancia masculina

Fue hace una década cuando Galo Bertin comenzó a cumplir su sueño de ser diseñador de ropa masculina, bajo la filosofía de que la moda “no es un lujo, sino un estilo de vida”.

“La moda es una herramienta muy poderosa, nos ayuda a encontrar el mejor momento de nuestras vidas y transformarlo en un estilo de vida, que refleje nuestra personalidad y sobre todo, transmitir un mensaje de empoderamiento masculino, porque los hombres también somos empoderados” dijo el creativo queretano a Círculos.

El diseñador con sus modelos / Adrián Vázquez

La marca homónima desde su creación quiso enaltecer a la moda mexicana, con diseños que retoman la elegancia de la época de oro con diseños adaptados al hombre contemporáneo, mismos que han estado presentes en varias ediciones de Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, así como en Panama, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana.

“Siempre tuve claro mi sueño, el camino no tanto y creo que todo tiene su momento. Todo lo que he vivido no estuvo planeado, se fue dando sin perder la misión de transformar el estilo del hombre clásico”, añadió.

Tonos neutros / Adrián Vázquez

Para celebrar estos primeros diez años de trayectoria, el diseñador presentó su nueva colección con un exclusivo desfile en una terraza de Polanco al que asistieron amigos cercanos a la marca cómo Beatriz Calles, directora general de la plataforma de moda mexicana MBFWMx, así como el creador de contenido Bobby Medina, Christian Herrera, Vicente Tamayo, entre otros.

“Diez años se dice fácil, pero en realidad han sido años de muchos sacrificios, risas, llanto, desesperación, esfuerzos, un cúmulo de sentimientos y emociones “, añadió.

El creativo mexicano dedica su colección a su trayectoria / Adrián Vázquez

Narciso es la línea de la temporada otoño- invierno que representa toda la personalidad de Galo bajo su línea experta, la sastrería.

De acuerdo a Bertin, dicha colección fue “autodedicada”, pues representa todo lo que ha vivido en este tiempo. “Esta colección es el claro resultado de los esfuerzos de un hombre que admiro más que nunca por todo lo que se ha propuesto lograr y que no se rinde ante cualquier adversidad”, comentó.

Añadió, “me la dediqué a mí y hoy me aplaudo y festejo por este gran camino”.

Siluetas muy masculinas, con toque de modernidad, colores vivos que contrastan con los básicos como el negro, café y gris, así como texturas como la seda o el satén. chalecos, jeans, sacos, ponchos, abrigos, camisas, entre otros, forman parte de la línea.

Beatriz Calles / Adrián Vázquez

El diseñador también nos compartió que al ser una “marca joven”, su misión también radica en la concientización del cuidado de nuestro planeta. “Como marca responsable hemos re-inventado nuestro formato de producción a cero stock, las prendas son producidas hasta que el cliente las compra, dando empleos a manos mexicanas y reduciendo el impacto ambiental”.