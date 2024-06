Grandes volúmenes y diseños futuristas, la nueva propuesta de egresados de la Universidad Centro

Con propuestas alternativas y futuristas de grandes volúmenes, creadas a partir de la experimentación de telas y texturas, se llevó a cabo la pasarela de egresados de la licenciatura de Diseño Textil y Moda de la Universidad Centro 2024.

En el evento realizado en las instalaciones de la universidad y bajo la coordinación del director de la carrera Guillermo Huerta, los jóvenes creativos demostraron su apuesta por una selección de prendas que rompen con lo convencional, llevando al extremo el estilo street style, basado en piezas maximailstas que resaltan las siluetas oversize, y el contexto urbano.

Siluetas arriesgadas / Foto: Gerardo León

Algunos inspirados en el tema prehispánico, y otros desafiando por completo la confección tradicional, apostaron por los cortes asimétricos y las siluetas deconstruidas.

El público se sorprendió cuando en la pasarela sonó la música de Juan Gabriel, dando paso a una colección de alta costura, inspirada en nuestras raíces y folclore.

La paleta de color estuvo marcada por los tonos vivos sin dejar a un lado la sobriedad de las lanas y el cashmere, bajo una propuesta llena de contrastes.

La conexión con la naturaleza, el multiverso, la vinculación con el amor propio y la exploración del legado femenino son algunos de los temas que presentaron los diseñadores egresados.

Contrastes de texturas / Foto: Gerardo León

“En Centro, la experimentación, el aprendizaje y la creatividad convergen para dar forma a un espacio donde los talentos emergentes inspiran con propuestas que muestran el futuro de la moda mexicana.

“El enfoque principal de las colecciones se centró en una visión empática, diversa e inclusiva, priorizando la innovación desde una perspectiva creativa. En el desfile, los estudiantes presentaron sus colecciones que surgieron del proceso de exploración, ideación y producción de prendas para mercados actuales, logradas a través de cuatro ejes principales: sostenibilidad, innovación, negocios y tecnología”, describió Guillermo Huerta, a través de un comunicado.

Algunas de ellas son:

"Explorando el Xibalbá" de Aisha Ortiza

Tomando como referencia al texto sagrado maya Popol Vuh, explora y redescubre el inframundo a través de la cosmogonía maya quiché, refiriéndose a Xibalbá como un lugar de transformación, balance y dualidad con looks que cuentan con materiales naturales del sur de México.

El grupo de egresados / Foto: Gerardo León

“Our Childhood Album” de Geo Mendoza

Una colección genderless que representa la añoranza y nostalgia de la infancia a través de looks confeccionados con técnicas de upcycling (reciclaje) de piezas que se encuentran en el guardarropa familiar.

“En garde, prêt?, allez!” de Gris Zara

“Esta colección es creada en agradecimiento a la esgrima, una disciplina deportiva y expresión artística que me formó. El objetivo es brindar un nuevo y sofisticado punto de vista sobre este deporte fusionando el uniforme, el arma y los movimientos a través de prendas ready to wear”.

“¿Cómo sabes que amas a alguien?” de Ulises García

Una colección que explora las raíces del proceso de vinculación del ser humano, invitando a reflexionar sobre el apego a través de seis looks inspirados en la arquitectura brutalista, donde cada uno representa un vínculo.

Los futuros diseñadores / Foto: Gerardo León

“Viviendo conmigo misma y con TDA” de Dulce Jiménez

Una colección divertida, brillante y saturada que describe cómo es vivir con TDA (Trastorno de Déficit de Atención).

“Mi colección busca hacer visible este trastorno a partir de mi experiencia, estando y no estando medicada, a través de siluetas y materiales que representan las etapas por las que pasé a lo largo de mi proceso, como cuando inicié mi tratamiento médico y cómo me sentía en el proceso”.

Propuestas que rompen con lo convencional / Foto: Gerardo León

“What If” de Kyara Muñoz

“Qué pasaría sí.... El multiverso existiera. La colección aborda el tema de las vidas paralelas y el multiverso desde una historia divertida y personal, cada look es un camino posible de la vida de un personaje principal basado en sus propias decisiones. “What if” pretende hacer una mezcla de tipologías de prenda y adentrarse en las posibilidades, no sólo a la hora de contar historias, si no también al mezclar siluetas, materiales y conceptos”, dijo la diseñadora Kyara Muñoz.

“Cada colección amplifica las voces de aquellas personas que se identifican con la visión y perspectiva de su generación; detrás de las prenda hay una narrativa que encapsula las realidades de la experiencia humana en la que cada diseñadora y diseñador narra su postura y la proyecta al mundo tangible, ofreciendo colecciones que no sólo visten al cuerpo, sino que expresan identidad y pertenencia”, concluyo Huerta.