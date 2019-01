Gucci sorprende con su nueva colección inspirada en el cuento de Los Tres Cerditos

De acuerdo con el calendario chino, el 2019 es el año del cerdo por lo que Gucci, la tercera marca de lujo más famosa en el mundo ha lanzado una colección inspirada en el cuento de los “Tres cerditos”.



For the Chinese calendar's year of the pig, the characters from the ‘Three Little Pigs’ are brought back from ©Disney’s archives appearing on ready-to-wear and accessories including the #GucciDive watch. #AlessandroMichele

Art director: #ChristopherSimmonds pic.twitter.com/BPZ9v4whO5 — gucci (@gucci) 13 de enero de 2019

Bolsas, zapatos, carteras y 35 prendas disponibles ya están disponibles en la sitio web oficial de Gucci así como en tiendas seleccionadas.

En Twitter, la marca ya presume las fotografías de la campaña tomadas en Manhattan, qué han recaudado más de 24 mil 'me gusta'.

via GIPHY

Además de crear su propia ilustración en honor al animal que encabezará los buenos augurios durante todo el año, Alessandro Michele ha lanzado una colaboración especial con Disney el cuento que vio la luz por primera vez en 1933.

The #Gucci collection that celebrates the year of the pig includes GG accessories with ©Disney's ‘Three Little Pigs’ patch. #AlessandroMichele More https://t.co/lz9G63kcDa.

Photographer: #FrankLebon

Art director: #ChristopherSimmonds pic.twitter.com/gNlpiYT1mH — gucci (@gucci) 13 de enero de 2019

Los simpáticos cerditos tendrán un lugar privilegiado ya que aparecerán en parches que adornarán deportivas ACE, mochilas Gucci Supreme, bolsos tote y carteras.

via GIPHY

Captured by #FrankLebon, the GG pouch embellished with a design of Walt Disney’s cartoon characters, the ‘Three Little Pigs’ is available exclusively online in China and Hong Kong.

Creative Director: #AlessandroMichele

Art director: #ChristopherSimmonds

©Disney pic.twitter.com/w7Si3kyZz4 — gucci (@gucci) 12 de enero de 2019

via GIPHY

©Disney’s ‘Three Little Pigs’ appear as playful patches on the #GucciAce sneakers, part of the #Gucci collection dedicated to the Chinese calendar’s year of the pig. #AlessandroMichele More https://t.co/kQZnloHtrB.

Photohrapher: #FrankLebon

Art director: #ChristopherSimmonds pic.twitter.com/5VNkDyorTG — gucci (@gucci) 12 de enero de 2019

via GIPHY

Ready-to-wear pieces from the #Gucci collection dedicated to the new year of the pig captured in the streets of New York by #FrankLebon. Discover more https://t.co/kQZnloHtrB.

Creative Director: #AlessandroMichele

Art director: #ChristopherSimmonds

©Disney pic.twitter.com/otHNsB5GmA — gucci (@gucci) 12 de enero de 2019

via GIPHY

Inside a richly decorated home in New York, images shot by #FrankLebon star tiny piglets with their human friends wearing the #Gucci collection dedicated to the Chinese calendar's year of the pig.

Creative Director: #AlessandroMichele

Art Director: #ChristopherSimmonds

©Disney pic.twitter.com/MXWKHZYdom — gucci (@gucci) 11 de enero de 2019

via GIPHY

A special editorial shoot by #FrankLebon presents the #Gucci collection designed by #AlessandroMichele that celebrates the year of the pig . Discover more on https://t.co/kQZnloHtrB.

Creative Director: #AlessandroMichele

Art Director: #ChristopherSimmonds pic.twitter.com/44YqJajrlS — gucci (@gucci) 11 de enero de 2019