Harry Styles y los famosos looks con los que ha impuesto tendencia

Con bolso femenino de la marca Gucci, falda o atuendos extravagantes, es como el cantante Harry Styles ha dominado la escena musical imponiendo una tendencia que ha dado la vuelta al mundo y difundiendo a las nuevas generaciones el mensaje de que la moda no tiene género.

Styles porta el estandarte de la moda Genderless, un nuevo concepto que se significa "sin género", pero que actualmente, ha sido inspiración de los diseñadores más reconocidos de la alta costura internacional.

Los rombos son su estampado favorito / AFP

Y es que el cantante y actor británico además de los vestidos, ha demostrado su pasión por los bolsos, incluso, protagonizó la campaña Beloved de Gucci en 2021, donde el bolso Jackie, un diseño original de 1960 dedicado a Jackie Kennedy, que fue reeditado por Alessandro Michele, fue la estrella de la colección.

Según la firma de lujo italiana, "el bolso trasciende las categorizaciones clásicas de los complementos gracias a su actitud no binaria". Y es así como el mismo Harry ha definido su personalidad, sin temor al qué dirán o a las críticas, defendiendo su estilo y convirtiéndose en imagen de libertad, fuera de los estereotipos convencionales.

Así lo demuestra en cada una de sus presentaciones, como la más reciente en la entrega de los Premios Grammy 2023, donde vistió uno de sus looks favoritos, un mono o jumpsuit de colores de rombos de diferentes colores con incrustaciones de Swarovski. En su presentación en el escenario, el cantante también portó un mono con flecos plateado con brillos. Como en otras ocasiones, estuvo asesorado por el reconocido stylist Harry Lambert.

Desde lo más retro con pantalones campana que pueden ser jeans o de seda, hasta lo más alternativo y andrógino es como se le ha visto al intérprete de As It Was que siempre causa controversia en las alfombras rojas en las que se presenta, como en la MET Gala 2019 a la que acudió con uñas pintadas, un atuendo completo de blusa negra de chiffon con transparencia, unida a un pantalón de talle alto hasta la altura del pecho.

No por nada, los expertos de la moda internacional lo han catalogado como el rey de la tendencia Genderless al que se le atribuyen varios estilos que las nuevas generaciones han emulado y adaptado a su guardarropa.

Uno de estos es el #CottageCore, un suéter tipo cárdigan de croché multicolor que dio a conocer durante su presentación en un concierto de Londres. La prenda fue un éxito en TikTok, cuando el creador de dicho diseño, Jonathan Anderson, compartió a sus seguidores el patrón con el que fue diseñada. El suéter se volvió viral con el hashtag #HarryStylesCardigan.

En cuestión de accesorios se le considera el rey de los collares de perlas, y casi siempre se le ve usándolos en toda ocasión con trajes sin camisa, (tendencia actual).

Moda HARRR-IG

Según medios especializados en moda, esta idea se hizo viral en las redes sociales y en internet llegó a alcanzar un 31 por ciento más de búsquedas sobre collares de perlas para hombre.

Y no es casualidad que la imagen vintage que algunos jóvenes de las principales ciudades del mundo portan, se deba a la afición de este ídolo pop británico por los pantalones palazzo, mismos que se hicieron virales, con un gran número de búsquedas, a partir del lanzamiento del video del tema Treat People With Kindness.

Detalles de lentejuelas como parte de la confección de chaquetas cortas, moños, estampados de los años 60, gafas retro y mucho brillo, son parte de los looks que Harry Styles ha aportado al mundo de la moda creando todo una propuesta irreverente y desenfadada que apuesta por no pasar desapercibido en ningún momento.