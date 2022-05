Hilary Duff promueve el movimiento "body positive" y posa sin ropa

Este martes, la actriz estadounidense Hilary Duff, sorprendió a sus más de 20 millones de seguidores con una serie de fotografías en la que aparece desnuda por primera vez, en la portada de una famosa revista que promueve la salud de las mujeres y un estilo de vida balanceado.

En la descripción de las instantáneas cuenta cómo fue el proceso de realizar esta sesión, además de compartir un mensaje con el que deja en claro que es una fiel promotora del body positive.

“!Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón!”, es como inicia su mensaje. La estrella de televisión, famosa por darle vida a Lizzie McGuire, una joven adolescente que cada día vive una aventura diferente en su escuela y junto a sus dos mejores amigos, Gordo y Miranda, confiesa estar feliz con su cuerpo y sentirse orgullosa de él, tras haber subido de peso en su último embarazo.

“Me sentí fuerte y hermosa. Me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y lo que sea que use normalmente. Gracias a todos los que normalizaron esto para mí y me apoyaron con cumplidos y amor”, comentó.

La actriz también concedió una entrevista para la versión americana Women’s Health, en donde comparte en exclusiva el proceso que llevó a cabo para entender “que era madre” y que su cuerpo se modificó poco a poco.

“Estoy tranquila con mi cuerpo después de tener a mi último hijo. Me di cuenta que soy poderosa, talentosa e inteligente. Me animé a grabarme la palabra “madre” en el cuello y empecé a ejercitarme con un nuevo entrenador, Dominic Leeder: una hora, cuatro veces a la semana”, explicó.

De acuerdo a la también cantante de pop-rock, su crecimiento profesional y personal se lo debe principalmente a su familia: a sus tres hijos al DJ Matthew Koma, su marido.

También dijo, que su decisión de mostrar todo para la portada fue extremadamente reflexiva y deliberada. “Quiero que la gente sepa que un maquillista estaba allí poniendo brillo en todo mi cuerpo y alguien me puso en la posición más favorecedora”, declaró.

