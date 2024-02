Jessica Biel y Marisa Abela en pasarela del diseñador Kim Jones

Este miércoles, las pasarelas de Milán iniciaron su segunda jornada con la firma Fendi, que se realizó en su showroom ubicado en la Via Solari, un edificio moderno que también funge como sede de la Fundación Arnaldo Pomodoro (Fondazione Arnaldo Pomodoro).

Para su nueva colección femenina otoño- invierno, el director de la marca Kim Jones, volvió a sorprender con su propuesta en la que explora la facilidad y comodidad de la moda de lujo, a través de accesorios que son ideales para el día a día y en conjunto son "todo un lenguaje de expresión", además de ser looks prácticos y divertidos.

En las prendas se hace presente su icónica sastrería que para la casa de moda es signo de abrazar la feminidad, en la que las finas lanas se transforman en abrigos atados por un cinturón.

Las prendas de punto también se hacen presentes en esta línea, dando forma a vestidos de silueta ajustada, pero prácticos y elegantes con transparencias de tul y organza. Destacaron otros diseños con estampados de estatuas romanas o bordadas con temas disruptivos, sin dejar de lado las pieles y detalles que demuestran la destreza artesanal de la marca.

Además los looks se complementan con botas largas hasta la altura de la rodilla, en colores llamativos como amarillo, camel y azul. En esta nueva línea, el director creativo de las colecciones femeninas hace sirnegia con Silvia Venturini Fendi, directora artística de accesorios y ropa masculina, quien creó tres versiones diferentes de los clásicos bolsos bolsos Peekaboo, Baguette y By The Way, además de un nuevo lanzamiento: el Simply Fendi, que es una cartera que refleja, según se creadora, "la versatilidad y las diferentes facetas de la mujer contemporánea".

La paleta de color, tiene un abanico de diferentes tonalidades que se presta para crear combinaciones divertidas y relajadas, sin perder elegancia; entre éstas se encuentran el negro, café, camel y verde, que contrastan con los azules pastel, amarillo y morado.

Toda esta colección hace un guiño al estricto estilo londinense, que se mezcla con la libertad romana, así lo explicó el diseñador, en la descripción de las transmisión de la pasarela, a través de las redes sociales de la marca.

“Fue un momento en el que las subculturas y los estilos británicos absorbieron las influencias globales, todavía con una elegancia británica sin importar un bledo lo que nadie más piense, algo que se fusiona con el estilo romano. Recuerdo que cuando conocí por primera vez a Silvia Venturini Fendi, llevaba un traje utilitario muy elegante, casi un traje de Safari. Eso dio forma fundamentalmente a mi visión de lo que es Fendi: es la forma en que una mujer se viste como parte de algo sustancial. Y ella puede divertirse mientras lo hace".

Al desfile asistieron las embajadoras de la marca Amber Valletta, Jessica Biel, Marisa Abela, enfundadas en total look de Fendi, así como otras invitadas especiales que acapararon la primera fila.

En esta jornada también figuran otras firmas de renombre como Diesel, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli y Etro.

Del glamour neoyorkino a la elegancia de Milán: la historia de las semanas de la moda

Marinieves Tejeda / El Sol de México

Cada inicio de año, la atención del mundo se centra en el lanzamiento de las tendencias que marcarán la forma de vestir para las próximas temporadas. De esta forma es como los grandes creativos del diseño dictan los colores, siluetas, texturas y accesorios básicos para renovar el guardarropa.

Así surgen las semanas de la moda, las cuales tienen sus orígenes en los Salon Shows organizados por el diseñador francés Charles Frederick Worth en París en el siglo XIX.

En 1903, Estados Unidos presenta el primer desfile de moda organizado por la firma Ehrich Brothers en Nueva York. Y para 1910, todos los diseñadores adoptan la práctica de presentar sus colecciones mediante pasarelas.

En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la publicista de moda estadounidense Eleanor Lambert fundó La semana de la Prensa en Nueva York y marcó el comienzo de un evento que eventualmente atraería a diseñadores de renombre internacional.

La Semana de la Prensa precedió a la Semana de la Moda de Nueva York, centrada en promover diseñadores estadounidenses.

La lista de los primeros creativos incluyó a Claire McCardell, Hattie Carnegie, Norman Norell, Pattullo Modes y Nettie Rosenstein, con Ruth Finley lanzando el primer Calendario de la Moda, consolidando así la NYFW como un evento de moda de renombre mundial.

Después la sede cambió a la Sala Bianco del Palazzo Pitti. El éxito del evento generó problemas debido a la gran afluencia de público y la incapacidad de la ciudad para gestionar la enorme cantidad de visitantes, por lo que se optó por trasladar los desfiles a Milán.

Tras este suceso, en Florencia, en 1958, se fundó la Cámara Nacional de la Moda Italiana para promover y coordinar el negocio de la moda. La Cámara desempeñó un papel fundamental en consolidar a Milán como capital italiana de la moda, debido a su infraestructura industrial y la concentración de casas de lujo.

Hoy en día, la Semana de la Moda de Milán (MFW, Milan Fashion Week) es uno de los eventos más destacados en el mundo. Este se celebra dos veces al año, en febrero y septiembre. Aquí las marcas más emblemáticas italianas como Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Armani, Fendi, Versace, entre otras, presentan sus colecciones.

Este encuentro se convierte en un escaparate de creatividad y epicentro de elegancia, en el que también se crean nuevas estrategias de negocios que fortalecen a la industria de la confección internacional.

*Marinieves Tejeda es fanática de la moda en todas sus facetas. Egresada en Diseño de Moda en la Universidad Iberoamericana y con maestría en arte, moda e innovación textil en Istituto Marangoni, Florencia. Actualmente, reside en Italia, donde el arte, la moda y la cultura están presentes en cada rincón, fomentando un ambiente inspirador para los creativos.