Joey King, la nueva promesa de Hollywood que atrae a creativos del diseño

Las nuevas generaciones de talentos en la industria del cine hollywoodense, están cautivando a los directores creativos de las marcas más prominentes de la industria del diseño internacional, no sólo por su belleza, sino porque destacan como mujeres con una visión importante y se convierten en generadoras de ideas que están transformando el concepto tradicional de la cinematografía.

Es el caso de Joey King, actriz y productora estadounidense, quien es la nueva imagen de la casa de joyería italiana Pomellato. King, que a sus 23 años se une a una importante comunidad de mujeres que actúan como portadoras de los valores de esta firma de lujo, es considerada en su ámbito como un prolífico talento multifacético, que rompe esquemas y precedentes sociales.

Catene Collection / Cortesía Pomellato

Hizo historia en los Emmy como la nominada más joven en casi dos décadas en conseguir una nominación a "Actriz principal destacada en una serie limitada o película", además de ser la persona más joven en llegar a un acuerdo con, no una, sino dos grandes cadenas de streaming.

Como complemento a la nueva colaboración con la casa joyera, King fue fotografiada en una sesión fotográfica realizada por los hermanos Luca y Alessandro Morelli, dos fotógrafos italianos establecidos entre Milán y Los Ángeles. En esta producción King posó con su propia selección de joyas distintivas de la marca: Nudo, Iconica, Catene y Pomellato Together.

Su talento y belleza, ha conquistado a los diseñadores de las marcas / Cortesía Pomellato

"Estoy muy contenta de ser el nuevo rostro de Pomellato, una marca conocida por apoyar a las mujeres, la igualdad y la conciencia ecológica, con joyas hechas a mano por artesanos italianos, no sólo son exquisitas, sino que están impregnadas de significado".

Los fotógrafos lograron resaltar su belleza natural, con la que según los representantes de la firma "crea una nueva campaña dinámica que representa acertadamente la alegría de la marca. La joyería artesanal y glamourosa de Pomellato, hecha a mano en Milán, con atrevidos diseños, ha roto con lo convencional desde sus inicios. Hoy, este glamour sin complejos lo encarna Joey King, un talento natural con un enfoque positivo y genuino de la vida y el estrellato", se lee en un comunicado.

Trabajando junto a nombres como Brad Pitt, Patricia Arquette y Michael Shannon, King se ha consolidado como una de las jóvenes promesas de Hollywood más solicitadas desde su debut como actriz a la edad de cuatro años. Aclamada por fans y críticos por igual por su versatilidad creativa, la transformadora interpretación de King en "The Act" le valió nominaciones a los premios Critics Choice, Globos de Oro y Screen Actors Guild Awards.

Diseños para las nuevas generaciones / Cortesía Pomellato

También ha sido elogiada por su disposición a asumir nuevos retos, como hacer sus propias acrobacias con espadas para "La princesa" o raparse la cabeza para tres papeles diferentes. Su próximo papel será junto a Nicole Kidman y Zac Efron en "A Family Affair", que se estrenará mundialmente en Netflix en noviembre.

Actualmente está produciendo su papel protagonista en la serie limitada de "Hulu", adaptación de la novela de Georgia Hunter, "We Were the Lucky Ones"; también protagonizará y será productora ejecutiva de la adaptación cinematográfica para Netflix de la serie de libros distópicos para jóvenes "Uglies", de Scott Westerfeld.

"Tras fundar su propia exitosa compañía de producción, All the King's Horses, King se ha convertido en un modelo para las nuevas generaciones de mujeres, una mujer que no teme tomar las riendas de su futuro desde todos los frentes y explorar territorios desconocidos".