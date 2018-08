Justo Grau nos describe los pasos a seguir para triunfar en la primera impresión

Justo Grau, maestro en comunicación y especialista en el arte del buen vestir y la proyección social, realizó una presentación respecto la importancia de la imagen pública en la vida diaria, donde en su caso no solo ofrece el servicio, sino el medio para que las personas logren impactar.



Después de dar una explicación sobre su concepto Justo Grau Sartorial, el emprendedor español, quien mencionó que hace unos años salió de su zona de confort en su país natal para trasladarse a México y “empezar de cero”, platicó con El Sol de México, respecto a porqué es importante ofrecer una buena imagen hacia el exterior.

“Las personas van a beneficiarse mucho. Van a proyectar quienes son realmente. Van a ser más visibles de un modo adecuado. Serán exitosos a través de su exterior, a lo largo de mi experiencia, quienes acuden a esta asesoría quedan satisfechos y logran sus objetivos como norma general”.

Colorimetría, el estudio del tipo de cuerpo de cada persona, entre otros aspectos son punto de partida para que Justo Grau diseñe la imagen de sus clientes que en 20 años de experiencia, son alrededor de 300 personas beneficiadas tanto en Europa como en México.

También, el español da capacitación a empresa con el conocimiento que la buena imagen de los empleados redunda en la productividad de las compañías y al respecto contó la anécdota que en un consorcio con instalaciones modernas que visitó, al contactar con una de las empleadas, notó que ésta tenía caspa visiblemente, lo cual no daba una buena imagen tanto personal, como empresarial, por lo que precisó que la higiene es imprescindible para la apariencia, debido a quien alguien con las uñas sucias o los zapatos da sensación de descuido.

Asimismo, Grau detalló que “uno de los valores diferenciadores” de su asesoría de imagen es que “es un servicio 360 donde además de ofrecer los consejos para la imagen pública también les proporciona el producto mediante la “alta sastrería” y al respecto menciona que cuando asesoraba a sus clientes se daban cuenta que en ocasiones no encontraban las prendas adecuadas, por lo que se especializó en alta costura, “no se conoce en España ni en México a alguien que maneje esta idea”, señaló el entrevistado quien por cierto lucía un traje coordinado color violeta, de cuadros con accesorios como pañuelo y mancuernillas.

Al preguntarle si los hombres pueden estar reacios para dejarse asesorar, debido a que por sus múltiples ocupaciones no le dan importancia a su apariencia física, Justo responde:

“Cuando me pongo en contacto con mis clientes, se dan cuenta que esto de la asesoría no es barato (25 mil pesos) y desde el primer momento se percatan de la importancia y confían en alguien con experiencia, todos quedan satisfechos y me recomiendan”, dijo.

Asimismo la asesoría la ha destinado a figuras públicas, congresos, conferencias, y concretamente a políticos y empresarios, “son con quienes más trabajo” y acerca de qué le recomendaría al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en su imagen pública, mencionó que trajes que le queden a su medida, camisas blancas y corbata roja, que es “un color que da poder”.

En cuanto al protocolo, el asesor de imagen comenta que al respecto a sus clientes les ofrecen un manual corporativo y agrega que las cuestiones de etiqueta se han relajado y ya no son tan rígidas y por ejemplo, el uso de la corbata ya no es tan necesario en algunas ocasiones.

Por otro lado, al preguntarle sobre si le gustaría realizar un libro sobre su experiencia en la asesoría de imagen y la Alta Sastrería, sin meditarlo mucho Grau respondió “La verdad, si quisiera hacerlo. Son 20 años de experiencia, para transmitir conocimiento, pero últimamente he estado ocupado y no he tenido tiempo, Sería algo muy didáctico que el lector sepa que es el diseño de imagen, dar tips, algo muy instructivo”.