Karen Vega, la primera modelo oaxaqueña en ser portada de Vogue

En diciembre de 2018, Vogue reveló una portada que rompió un paradigma del canon de la belleza y abrió la discusión sobre el rompimiento de los estereotipos en las revistas de moda; con una mirada retadora, apareció Yalitza Aparicio bajo el título: una estrella ha nacido.

A más de un año de aquella histórica portada, Vogue presenta a Karen Vega, la primera modelo oaxaqueña profesional que luce en la portada del mes de julio; se trata de una joven de 18 años nacida en la ciudad de Oaxaca.

"Karen Vega, una joven con muchos sueños que cumplir y paradigmas por derribar", es como define Vogue a la novel modelo que empezó a soñar con el modelaje desde los 14 años a través de la "intimidad que solo la familia sabe ofrecer, sin ser objeto de burlas o comentarios negativos".

Amar tu piel y tus raíces ❤️. 👗 @pompigarcia. 📸 @enriqueleyva_

Vega cuenta que empezó en el mundo del modelaje por el diseñador oaxaqueño Pompi García y el fotógrafo Enrique Leyva en la Ciudad de Oaxaca; el concepto “Realismo mágico” en el que participó fue una sesión para mostrar la piel morena y nativa.

Trabajar en un entorno profesional pareció abrumarle, "me sentía muy nerviosa, no me imaginaba que había tanta gente involucrada, no solo era el fotógrafo, había un peinador, un maquillista, aretes, varios vestidos, varias locaciones y cosas que no había vivido".

"Aunque estaba nerviosa y descubriendo nuevas cosas, por dentro me sentía muy capaz de que podía hacerlo y, además, todos me echaban muchas porras y me daban confianza. Cuando vi las fotos y el video, descubrí que modelar sí es una pasión que quiero desarrollar, que disfruto mucho y que le pongo todo el empeño del mundo", continuó la modelo.

Después de aquella experiencia con el proyecto de Realismo Mágico, fue invitada nuevamente por Pompi García y Enrique Leyva para para integrarse a su agencia de modelos con talento local llamada Talento Espina, con la misma idea de representar a jóvenes oaxaqueños con la pasión por el modelaje.

Vida profesional

La curiosidad por saber qué más hay en esta industria la llevó a participar con la firma mexicana Barragán para participar en un desfile para la colección Otoño-Invierno en la Ciudad de México.

"Todo el gran equipo que se necesita para crear un show, todo el trabajo que hace cada persona que se involucra, las pruebas, los ensayos, los modelos, todo me entusiasmó muchísimo y disfruté cada segundo", agregó.

Los visuales de Karen Vega son obra del fotógrafo Dorian Ulises López Macías y forman parte de los retratos a la distancia de la belleza latinoamericana al natural que muestra Vogue en su edición digital.

Nuevas digitales. 🖤🖤🖤🖤

La inocencia en la mirada de Karen contrasta con el temple de una mujer consciente de sus derechos pues recomienda a quien quiera dedicarse a esta actividad, no permitir el abuso y si hay algo que no es correcto, decirlo, lo importante es sentirse cómoda.

"En mi agencia me han ayudado a entender y comprender más, que este sueño ha sido complicado para gente como yo, pero que no es imposible, que estamos en el momento correcto y que si entre todos nos ayudamos a crecer y apoyarnos como mexicanos seguro lo vamos a lograr".

