Kate Middleton, el nuevo ícono de la moda, celebra sus 40 años

Parece que la edad le ha sentado bien a Kate Middleton. Hoy cumple 40 años y luce mejor que nunca, no por nada es considerada como un verdadero icono de estilo.

La familia real británica comienza el año con festejos. La esposa del príncipe William celebra un año más de vida y de nueva cuenta confinada debido a la situación de la nueva variante de Ómnicron, pero eso sí, estará rodeada de su familia.

La Duquesa de Cambridge en Londres en diciembre de 2021. / Cortesía | EFE

Kate ha sabido ganarse un lugar entre la mediática familia real, sobretodo con la reina Isabel II, quien con motivo de la importante celebración planea una gran fiesta para consentir a la que podría ser la próxima reina consorte.

Sólo que el festejo que se tiene preparado, se realizará unos meses después de que terminen las celebraciones del jubileo de platino de la soberana más longeva de Inglaterra.

Mientras tanto, fuentes cercanas al palacio, han rumorado que este fin de semana sí celebrará su cumpleaños, pero de forma privada e igual de emotivo que en años anteriores.

Cumpleaños sin protocolo real

Desde hace tiempo, para celebrar los cumpleaños de un miembro de la familia real, el Palacio de Buckingham, daba la orden de que sonaran las campanas de la Abadía de Westminster como una forma de enmarcar esos especiales días.

El príncipe William, Duque de Cambridge y su esposa Catherine. / Cortesía | EFE

Sin embargo, en 2020, esa tradición se suspendió como medida de austeridad ante la crisis ocasionada por el virus de covid-19.

Festejos anteriores

El año pasado, fue el primer cumpleaños que Kate celebraría de forma diferente, ya que lo hizo confinada en su hogar, en el palacio de Kensignton.

“Gracias por sus buenos deseos para la duquesa de Cambridge por su cumpleaños. Los festejos han sido diferentes en los últimos meses y nuestros pensamientos siguen estando con aquellos que están trabajando en primera línea en estos momentos tan difíciles”, se lee en la descripción de la fotografía donde aparece con un atuendo invernal y cubrebocas.

Antes de la pandemia, celebraba en su casa de campo Anmer Hall, en Sandringham.

Los regalos de cumpleaños

Posiblemente se piense que al ser esposa de un príncipe, los regalos de cumpleaños son los más esplendidos y lujos del mundo, pero la realidad es que no es así.

La princesa se ha convertido en una mujer a quien todo el mundo quiere copiar los modelos que luce / Cortesía | EFE

El príncipe William no ha acertado en las sorpresas cumpleañeras para su amada Kate.

En una aparición especial que tuvo el príncipe en el podcast del exdelantero inglés Peter Crouch en la BBC Radio Five Live, confesó que en una ocasión le dio un regalo que hasta la fecha, su esposa le reprocha.

“Cuando éramos novios le compré unos binoculares, honestamente no sé porque lo hice, pero en ese momento me pareció buena idea, pero ella no me deja olvidar ese momento, ya que lo recuerda con mucho desagrado”, contó.

Icono de estilo

Desde que Kate Middleton llegó a la familia real británica, se coronó como una de las royals con más estilo y glamour, convirtiéndose en un verdadero icono de moda.

Cada vez que hace una aparición pública, sus looks son tan atinados y virales, que en cuestión de días se agotan, ya que es fuente de inspiración para las amantes del buen vestir que anhelan verse como ella: elegante pero sencilla a la vez.

Le gustan los vestidos midi, los stilettos, faldas y abrigos.

La princesa con sus hijos George y Charlotte en agosto de 2019 / Cortesía | EFE

Uno de los looks preferidos de la duquesa de Cambridge es un vestido-abrigo azul con falda de vuelo, diseñado por Catherine Walker.

También ha confirmado que no sólo los vestidos logran ser elegantes, cuando esta en su papel de “mujer trabajando”, ha lucido un look perfecto para un día de oficina, una elegante chaqueta a cuadros de la firma Smythe, combinada con unos pantalones, de Joseph, y unos tacones en negro.

Entre sus marcas favoritas destacan Beulah London, Stella McCartney, Gabriela Hearst, Mark Cuthbert, Sézane, Rothy's, Faithfull the Brand, y Outland Denim.

Middleton ha impuesto su propio estilo y en ocasiones ha rendido homenajes a la que hubiera sido su suegra, Diana de Gales, con sus joyas o algunas prendas de ropa.

Los talentos de Kate

Los royals durante la pandemia también han tomando una pausa repentina y han invertido su tiempo en otras actividades, como el caso de Kate, que aprendió a tocar el piano durante el confinamiento y su talento lo demostró por primera vez en público durante la transmisión del concierto navideño Royals Carol: Together at Christmas que se grabó en vísperas de la Navidad en la Abadía de Westminster.

La duquesa realizó una interpretación en piano junto al cantante escocés Tom Walker, entonando For those who can’t be here.

Talento el cantante elogió, "sin duda fue una experiencia única en la vida, no es fácil tocar piano con un grupo de músicos que tienes poco de conocer, y grabar tomas en vivo, ella lo hizo excelente", comentó.

De plebeya a royal

De origen plebeyo, Kate es la primera hija de Michael y Carole Middleton, antiguos trabajadores de British Airways que, en 1987, fundaron Party Pieces, una empresa de venta por correo de artículos para fiestas que al cabo de unos años los convirtió en millonarios.

La duquesa de Cambridge en noviembre de 2021. / Cortesía | EFE

Su vida cambió en 2001, cuando inició sus estudios en la prestigiosa Universidad de St. Andrews (Escocia) donde coincidió con el príncipe Guillermo, nieto de Isabel II, con quien compartió piso de estudiante antes de iniciar una relación sentimental que se prolongó hasta noviembre de 2010, cuando hicieron público su compromiso de boda.

Durante una entrevista con la CNN, el príncipe reconoció que el momento de arrodillarse ante ella (Kate) para proponerle matrimonio, había tenido lugar un mes antes en la reserva natural Lewa Wildlife Conservancy, de Kenia.

Como en un verdadero cuento de hadas, la sortija que le entregó William, fue la misma que su madre, la princesa Diana de Gales recibió cuando se comprometió con el príncipe Carlos.

Finalizaba así una larga espera que había costado a Kate el mote de Waity Katie (Katie la paciente), que es como solían referirse a ella los tabloides británicos al retratarla como una novia desesperada porque su enamorado le pidiera matrimonio.

La boda tuvo lugar el 29 de abril de 2011, cuando la pareja se casó en la Abadía de Westminster, y con un beso en el Palacio de Buckingham sellaron una unión que ya ha cumplido diez años, dentro de la cual han nacido sus tres hijos: el primogénito y futuro heredero Jorge, Carlota y Luis.