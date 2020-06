La experiencia de ser padre es grandiosa: Oscar Madrazo

Para Oscar Madrazo, el ser padre era uno de sus máximos sueños y anhelos, él cree que una de las razones por las que los seres humanos estamos en este mundo, precisamente es eso, procrear, “la experiencia de ser padre es lo más grandioso y lo que más deseaba y me parece increíble que a través de la naturaleza se puede conocer el ciclo de la vida. Siempre he creído que la mejor razón por lo que venimos los seres humanos al mundo es para procrear, entiendo que no todo el mundo lo cree así y yo lo entiendo y respeto”, explicó a El Sol de México.

El fundador de Contempo Models, hace 15 años cumplió ese sueño y por partida doble, ya que se convirtió en papá de los gemelos Anyk y Axel, gracias a un a vientre subrogado, “qué padre es que esta maravilla de la vida pueda estar al alcance de todo el mundo, es como lograr que el amor pueda ser accesible para todos, son distinción alguna”.

Durante todo este tiempo, ha aprendido de esta etapa de la vida y también se ha enfrentado a algunos retos, ya que además de ser padre soltero, es conductor de televisión, sin embargo, tiene la filosofía de que con constancia y disciplina se cumplen las metas. “Compaginar el trabajo con la familia no es fácil, ambas tareas son demandantes, pero todo lo hago es con amor, pasión, organización y disciplina”, dijo.

Con el tema de la pandemia, todas las personas sufrieron modificaciones en su vida cotidiana, y Oscar no fue la excepción. “La cuarentena la hemos vivido de manera paciente y ordenada, tenemos una rutina y disciplina, sabemos a qué hora nos tenemos que levantar, ellos tienen que atender la escuela y yo trabajo, sabemos que antes de la hora de la comida, tenemos que cumplir con todas las obligaciones, ya por la tarde es tiempo libre”, contó .

Sobre cómo celebrará el día del padre, dijo “tenemos que estar en casa, será un día de flojera, estar juntos abrazados, viendo al tele, tal vez preparar juntos algo de comer, es un día tranquilo, sencillo, y sobre todo siento que lo importante es estar juntos, sobre todo en estas épocas que han sido duros momentos, pero muy agradecidos de tener salud”.

Durante la plática, Madrazo nos contó cómo celebraba anteriormente este especial día, “mis hijos me despertaban cantando ‘hoy tengo que decirte papá’, salimos a algún lado a comer, yo la verdad me dejo consentir”.

Oscar siempre recuerda la educación que le dieron sus padres y los valores que le inculcaron para ser una mejor persona y cumplir todas sus metas, es por eso que ahora en su faceta de papá quiere hacer lo mismo con Anyk y Axel, “hay que predicar con el ejemplo, yo aprendí de mis papás la bondad y tenacidad para lograr las metas, yo creo que todo lo que se vuelve positivo en la vida hay que transmitirlo. Para mí, los valores indispensables en una educación son la disciplina y constancia”.

El también conductor de televisión se define como un papá muy exigente, “soy un papá que exige mucha disciplina, seriedad y constancia, ante sus responsabilidades y ante la vida”.

México Aprendiendo a ser padres

Con más de 28 años de trayectoria en el mundo de la moda y las pasarelas, Oscar lleva en su ADN el estilo y el gusto por el buen vestir, tema que sería lógico que sus hijos también los hubieran heredado.

“Soy un papá muy fashionista, de chiquitos me divertía mucho vistiéndolos, comprándoles ropa, organizaba su armario, fue una épica increíble, conforme fue pasando el tiempo, ellos mismos tomaron su propia interpretación de la moda, su comodidad, su estilo, y la sorpresa es que les gusta mucho la moda, les llama la atención las colaboraciones de moda, ellos mismos crean sus propias combinaciones”.