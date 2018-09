La firma Banana Republic celebra cuatro décadas de historia

En la suite presidencial del hotel Four seasons de la CdMx se recreó la oficina central de la firma estadounidense Banana Republic, de donde surgen las ideas para los diseños de cada una de las prendas.



Los invitados entre los que se destaca la presencia de Ricardo Casares, Anette Cuburu, representantes de la firma, influencers y amantes de la moda, fueron recibidos con una exquisita bebida hecha a base de plátano, para darle un toque ad hoc a la velada, mientras hacían un recorrido por las prendas icónicas y clásicas que han marcado las 4 décadas de la marca.

“No Boundaries” (Sin Fronteras) es la colección especial de aniversario que incluye las prendas amadas por hombres y mujeres, pero modernizadas para el día de hoy, entre las que se encuentran la moto-jacket, jumpsuits, trench coats, pantalón deportivo, suéter de cuello redondo en lana merino, abrigo en mezcla de lana y el pantalón traveler.

“Soy super fan de la marca desde muy chiquita me encanta, se me hace elegante, y digamos que es una herencia familiar, todos en mi casa la usamos, también he visto que Banana se preocupa por modernizarse y estar al día con lo que está en tendencia”, declaró Anette a El Sol de México.