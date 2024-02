La firma Loro Piana celebra su centenario consolidando la excelencia en el diseño

El pasado viernes 23 de febrero, la marca italiana Loro Piana conmemoró 100 años en la industria del “Savoir-faire” (saber hacer). Y lo celebró en el histórico edificio Cortile della Seta, de Milán, con una instalación inmersiva compuesta de elementos que juntos narraban su historia.

A través de proyecciones audiovisuales, la instalación daba inicio con un viaje al pasado en la época en la que surgió la máquina “Flor de cardo”. Ésta utilizaba las flores de cardo secas para cepillar y elaborar tejidos a través de sus espinas. La flor también fue utilizada como inspiración de los creativos de la marca para el diseño de colecciones pasadas.

Acto seguido a esta interesante historia, el público podía visitar una exhibición de rollos de hilo y tejidos que simbolizan la identidad de la marca, como la cachemira, baby cachemira, vicuña, lana merino (de oveja) con tres diferentes tonos de marrón no teñida y 100% sostenible. Además de dos fibras emblemáticas que son redescubiertas y revitalizadas: el sopra visso, lana italiana y lana de oveja negra.

La exhibición continúa con una pared cubierta de libros con archivos de Loro Piana, mostrando tejidos de los últimos cien años de la marca y su trayectoria en la exploración e innovación textil.

Como parte del homenaje, Paul Surridge, director creativo de la marca desde 2023, presentó su colección otoño/ invierno 2024 con la que quiso destacar su compromiso con la excelencia en calidad, tomando como inspiración a la flor de cardo y una fuerte exploración por la sofisticación de las vestimentas típicas de Japón. Está compuesta por prendas de uso nocturno ready to wear y deportivas. Fue un tributo a la elegancia.

“La colección es muy distintiva de la herencia Loro Piana, es eterna, elegante, con mucha clase y sofisticación. Por su aniversario se quiere resaltar sus tejidos, en especial su cachemire”, afirmó Pia Jauncey, influencer y especialista en moda en el ámbito internacional, para El Sol de México.

Debido al gran regreso del mundo sartorial y la fuerte aparición de los zapatos formales. Surridge quiso conmemorar el centenario con la aparición de su primer smoking.

Este se compone de una camisa de cuello “mao” alto y cerrado con diseño japonés, un pantalón recto y saco cruzado con seis botones forrados del mismo tejido que lleva encima; además de una bufanda realizada de la misma tela que va terminada con flecos de hilo de seda. El atuendo se complementa por un sombrero adornado por una tira bordada de hilo negro.

La instalación sirvió de marco para la presentación de la nueva innovación de tejido, el uso del grafeno, un material que se extrae del grafito y se compone de carbono puro. Esta membrana distribuye el calor de manera uniforme por el cuerpo con sus propiedades termoconductoras y protege de la lluvia con su tecnología de rendimiento.

Esta última fue utilizada en las prendas de su sección deportiva, compuestas de dos líneas: “Into the wild”, con un diseño elegante sin esfuerzo y máxima funcionalidad en el deporte y el ocio; y el “Cash-denim”, tejido compuesto de cachemir y mezclilla japonesa que también se empleó en la colección principal, con prendas ready to wear con un toque de elegancia, experimentación en siluetas, pero sobre todo, comodidad.

Como parte de la celebración, el 23 y 24 de octubre la marca ocupó el quiosco de prensa de via Dei Giardini y lo llenó de flores de cardo, a su vez, éstas se regalaban en ramos a los visitantes.