¿Y tú qué te vas a poner? La moda en los Oscar

Además de ser una noche dedicada a reconocer lo mejor del cine, el premio Oscar también es el evento más esperado por las casas de moda que están atentas a que sus creaciones desfilen por la alfombra roja. Es el momento más importante del año donde las celebridades no sólo serán juzgadas por su talento sino por su atuendo, joyas, zapatos y hasta peinado, elementos con los que pueden ser aclamadas o severamente criticadas.

Aquí hacemos un resumen de los atuendos que utilizaron las cinco nominadas en la categoría como Mejor Actriz, en los pasados Golden Globes, BAFTA y en los Critics´ Choice Awards.

YALITZA APARICIO

Golden Globes

La maestra rural que debutó como actriz gracias a la cinta Roma, portó un atrevido maxivestido corte imperio en color plata de la firma Miu Miu, con escote y tirantes, atuendo que acompañó con un discreto peinado recogido que adornó un tocado.

Critics´ Choice Awards

Para la blue carpet de la entrega 24 de los Critics´Choice Awards, la actriz se lució con un vestido palo de rosa, estilo princesa con detalles negros y con pedrería en el pelo, que favoreció mucho su figura, además el diseño de la firma Prada, contó con un escote ceñido.

Bafta

La actriz originaria de Oaxaca, aclamada y criticada a la vez, ha impactado con sus apariciones en las alfombras de los premios más prestigiosos del cine, tal como lo fue en los BAFTA, donde lució un vestido rojo de la firma Alberta Ferratti, modelo con un atrevido escote que combinó con joyería de Bvlgari y zapatillas de Brian Atwood.

Oscar

Sin duda una de las alfombras más esperadas, y de las más importantes para Yalitza, quien en el almuerzo organizado por la Academia, utilizó de nueva cuenta un vestido Prada con incrustaciones de pedrería y unos zapatos abiertos que combinaban perfecto. La encargada de elegir sus atuendos es la estilista de moda estadounidense Sophie Lopez.

GLENN CLOSE

Golden Globes

La nominada como mejor actriz por su papel en The wife y que por cierto, por primera vez ganó un Globo de Oro en cine, apostó por un diseño de Armani Privé, que era una capa negra de terciopelo con pedrería, que acompañó con discreta joyería.

Critics´ Choice Awards

Para el segundo evento de gala dedicado a lo mejor del cine, la actriz apostó por un diseño de dos piezas en tendencia metálica, hecho a medida por Gabriela Hearst.

Bafta

La también actriz de teatro y televisión optó por la regla básica de que el color negro siempre aplica para toda ocasión, por eso utilizó un vestido negro con detalles en pedrería del exclusivo diseñador Alexander McQueen.

Oscar

Para esta premiación la actriz puede sorprender con diseños exclusivos y hechos a medida, como ya se ha visto en las distintas alfombras, pero sin dejar de lado la tonalidad oscura y con discretos detalles de pedrería, en telas satinadas o aterciopeladas.

LADY GAGA

Golden Globes

La famosa cantante fue una de las favoritas en la ceremonia para ser acreedora de la categoría de Mejor Actriz por su papel en A star is born, pero eso no fue suficiente para ganarlo. Sin embargo, lució un espectacular vestido de alta costura firmado por Valentino.

Critics´ Choice Awards

Lady Gaga se ha caracterizado por su estilo tan extravagante a la hora de vestir y siempre que desfila por alguna alfombra da de qué hablar, como fue el caso de los Choice Awards que eligió un vestido strapless completamente liso de Calvin Klein by Appointment, que combinó con unos botines de Giuseppe Zanotti, causando el desagrado de muchos.

Grammys

La cantante y actriz se coronó el mismo día en los premios Grammys y el BAFTA, aunque sólo asistió a la ceremonia de la música.

Para la alfombra de los Grammys impactó con un vestido plateado strapless y abierto de la pierna, diseño de Céline, que complementó con zapatos de Jimmy Choo y joyas de Tiffany & Co.

Oscar

Será una gran sorpresa ver a Lady Gaga desfilar por la prestigiada alfombra en la que se espera ver que vista exclusivos diseños y por supuesto muy extravagantes.

OLIVIA COLMAN

Golden Globes

Otra de las actrices que se unió a que el negro es la mejor opción para todo momento, así lo demostró en la primera alfombra del año, con un vestido negro combinado con una rejilla plateada que lucía en el cuello y brazos.

Festival Internacional del Cine de Venecia

La actriz británica ha ganado popularidad por su papel en The favourite. El año pasado asistió a la entrega 75 del Festival Internacional del Cine de Venecia, donde obtuvo la Copa Volpi a la Mejor Actriz.

Para la ocasión eligió un vestido rojo cereza, con detalles al frente, y cuello asimétrico, que combinó con joyería discreta y maquillaje natural.

Bafta

La actriz que se coronó en los BAFTA como Mejor Actriz por The favourite, eligió una combinación bicolor blanco con negro con un diseño de Emilia Wickstead y zapatos de la prestigiada firma Jimmy Choo.

Foto: Especial





Oscar

Para esta importante alfombra, Colman puede coronarse como Mejor actriz, quien puede asistir como ya se vio en ocasiones pasadas, con un atuendo negro combinado con detalles en color.

MELISSA McCARTHY

Golden Globes

La actriz nominada por Can you evee forgive me? para los Golden Globes eligió un diseño de Reem Arca, vestido color púrpura con estrellas en pedrería en el pecho y mangas holgadas.

Bafta

La actriz se unió a la línea de tonalidades oscuras, utilizando un vestido largo negro con detalles brillantes, que combinó con un maquillaje smoking eyes, con labios y manicura rojos, al igual que el bolso.

Palm Springs

La actriz asistió el pasado 3 de enero a la entrega 30 del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, portando un vestido plisado plateado de Daneh, con manga larga y escote en V y eligió un bolso negro.

Oscar

Una de las pocas artistas curvy, que en las alfombras siempre opta por vestidos que le favorezcan, con pocos detalles y colores oscuros.

