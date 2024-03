La nostalgia y el romance de Prada se hacen presentes en su más reciente colección

La firma Prada se ha distinguido a lo largo del tiempo por transformar el concepto de feminidad en la era moderna. Así lo confirma una vez más su directora creativa Miuccia Prada quien en colaboración con Raf Simons, presentó la colección otoño-invierno 2024, en la Fondazione Prada de Milán.

El desfile se presentó en un jardín cubierto por paneles de cristal, con la intención de reflejar la forma en la que hoy en día percibimos y nos relacionamos con la naturaleza, a menudo filtrada a través de una ventana o una pantalla.

Contrastes de colores / Foto: Cortesía Prada

Su colección es un discurso al concepto de la belleza y la feminidad, redefiniendo la sastrería e incorporando fragmentos de su propia historia. La diseñadora milanesa quiso evocar la nostalgia de su niñez, a través del color y las texturas. Incorporó elementos como la interpretación de líneas de plancha en las prendas, el uso del lino, brocados y experimentación textil con peluche de seda, terciopelo, plumas y listones, enfatizando el uso de la rosa como ornamento de accesorios y prendas.

“Esta colección para mí es Prada en su máxima excelencia, creo que la estructura, la dulzura y la fuerza que aporta verdaderamente captura la esencia de la marca, y me gusta pensar que yo igual soy dulce pero fuerte", dijo Madelaine Brockway, fanática de la moda e influencer para El Sol de México..

Siluetas de estilo clásico con toque de modernidad / Foto: Cortesía Prada

Esta colección se presenta como una línea atemporal donde segmentos de la historia son reinterpretados por la sastrería. Se fusiona el romanticismo y la feminidad de la época victoriana, utilizando botones de la misma tela, bordados con cristales o pedrería y prendas que evocan el corset, con toques de modernidad y rebeldía representados por chamarras estilo bomber y la exposición de prendas interiores a través de cortes en la ropa.

Además, la elección de los materiales es fundamental, creando una fusión con materias primas anteriormente asociadas para la vestimenta masculina, dando forma a una silueta más delicada; resalta principalmente el uso del re-nylon y el uso de cierres deportivos para crear siluetas de alta costura, desafiando nuevamente las reglas de la confección tradicional.

“Toda la colección se basa en el color, la forma de expresar la historia y cómo te perciben los demás, dejémonos ir un poco ¿por qué no?”, expresó Ricardo Gaioso, director creativo de Indigo Studio, para El Sol de México.

La línea fusiona el romanticismo con la feminidad / Foto: Marinieves Tejeda / El Sol de México

Los accesorios fueron una exploración de los estándares de belleza y la feminidad, reinterpretando una rosa con plumas y terciopelo en los zapatos y sombreros de estilo militar. Además, la elección de lentes pequeños logró fusionar armoniosamente el rostro de la modelo con el maquillaje, sin restar protagonismo al atuendo completo.

La belleza inesperada de sus propuestas surge de la fusión de conceptos e ideas que pueden parecer opuestas, pero que en sus colecciones, adquieren forma y cohesión convirtiéndose en tendencia e historia.

Materiales inspirados en lo urbano / Foto: Marinieves Tejeda / El Sol de México

“Me gustan las estructuras, las formas y la manera en cómo redefinieron la sastrería; pero creo que es increíble cómo funcionan la idea de calle y el glamour, por ejemplo tienes una chamarra bomber, al estilizarla con unas botas y un vestido, se convierte en los códigos con los que Prada y Raf trabajan, ¡simplemente es divina!”, comentó Ronald Burton, director de estilo para para Document Journal.

Detalles inspirados en la época victoriana / Foto: Marinieves Tejeda / El Sol de México

Por su parte, Caterina Ospina, famosa estilista española opinó: “Me parece que Miuccia y Raf, hicieron un balance muy bueno entre feminidad y masculinidad, a mí me gusta mucho mezclar eso. Y también tiene mucha historia, muchas combinaciones y detalles que son increíbles, como las rosas y la mezcla de colores que no te esperarías. Me identifico un poquito con cada etapa que han hecho en la colección”.