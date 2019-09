La top model Taylor Hill, protagonista de la edición 33 del Fashion Fest de Liverpool

De nueva cuenta, la tienda departamental Liverpool, apostó no solo por tener a la generación millennial como protagonista del famoso Fashion Fest, sino que volvió aterrizar a un ángel en la pasarela, para presentar las propuestas masculinas y femeninas que vestirán a la temporada otoño-invierno 2019.

Se trata de la joven modelo estadounidense Taylor Hill, quien destaca en la industria por ser parte de los codiciados ángeles de Victoria's Secret y que ha trabajado para prestigiosas marcas como Chanel, Balmain, Carolina Herrera, Giorgio Armani, entre otras.

Esta edición, se rige por cuatro tendencias: galería, americana, alquimia y mimética, y durante las actividades previas al evento, Taylor se mostró fascinada por participar y no dudó en declarar su amor por nuestro país, así como su pasión por la moda.

“Participar en Fashion Fest es una experiencia emocionante. Amo la Ciudad de México, es un lugar especial para mí, he tenido la oportunidad de visitarla y me encanta, es tan culturalmente diversa, la gente es increíble y es un lugar con una gran historia”, dijo durante la presentación de la edición 33 de festival de moda.

La modelo lució un look casual, una blusa blanca de French connection, un pantalón de piel de Max Mara y que complementó con unos botines de animal print Steve Madden, por supuesto, prendas de la propuesta otoñal, “tengo mis looks favoritos de estas colecciones, pero especialmente la tendencia americana que tiene una inspiración Western con vestidos largos y sombreros es la que refleja mucho mi look personal”, comentó.

Hill, pertenece a la generación que está preocupada por salvar al planeta y sabiendo que la industria de la moda es uno de los más grandes contaminantes, expresó a El Sol de México que está muy orgullosa de que marcas importantes estén implementando ropa y productos sustentables, “yo creo que estar consciente del ecosistema es un gran tema del que tenemos que conocer y realmente cambiarlo porque nosotros tenemos el poder, ya que somos la siguiente generación que va a seguir viviendo aquí y la que tiene que cuidarlo”.

La guapa millennial nos compartió su rutina de belleza que prácticamente la realiza en menos de 10 minutos “me gusta mantenerla muy simple, en mi trabajo me hacen todo, no me tengo que preocupar por eso, pero me encanta hacer mi make up en menos de 10 minutos, uso un humectante, rímel, enchinador y un hidratante de labios”.

Describió su estilo como casual y cómodo “mi estilo me hace sentir segura conmigo misma, es una manera de expresarme y mostrarme como soy, me encantan los accesorios, cinturones, bolsas, sombreros y los zapatos es sin duda mi obsesión”.

También nos confesó que lo que más ama de su clóset son las prendas denim “Lo que más amo de mi armario son mis pantalones Levi´s vintage, estoy obsesionada con los jeans, tengo un par y me encantan”, expresó.

Concluyó enviando un mensaje a las jóvenes mexicanas “Sé tu misma, diviértete, eres hermosa, diversa y audaz. México es hermoso, apasionado e inspirador país, debes apreciar que eres una mujer mexicana”.

DÍA DE SHOPPING

Horas antes previo al desfile, la modelo ocupó su tiempo libre en ir de shopping a la tienda insignia de Polanco, donde recorrió algunos departamentos, se probó zapatos y ropa. Además convivió con sus fans y se tomó las típicas selfies.

Arribó a la departamental con un outfit muy de la temporada, una t-shirt blanca de Free People, que combinó con un pantalón negro de la firma Camaeiu, unas vaqueras de Westies y usó la regla de la tercera prenda que fue un maxichaleco gris de Weekend.

Durante su recorrido se le entregó una gift card con la que compró algunas prendas de Ralph Laurent.

Al final del store tour sus fans le entregaron una bandera mexicana.

QUIÉN ES TAYLOR HILL

Nació el 5 de marzo de 1996. Fue nombrada como Modelo del Año 2015 en las redes sociales elegida por el público. También, como una de las 100 personas más bellas del mundo por la revista People. Hill fue descubierta cuando tenía 14 años en un granero en Granby, Colorado por Jim Jordan, un agente que también es fotógrafo.

En 2013, fue incluida en el catálogo de Intimissimi y trabajó en campañas impresas para Forever 21. En 2014 modeló para H & M y ese mismo año se convirtió en una de las caras de Rosa Cha junto con Erin Heatherton, Frida Gustavsson y Barbara Palvin.

Fue votada como “la modelo más prometedora del 2015” por los lectores de Couturesque. En 2015 protagonizó un anuncio para Versus.

En 2016, interpretó a una modelo en la película The Neon Demon y se posicionó en el puesto número 17 de la lista “Las modelos mejor pagadas del mundo” de la revista Forbes, con ganancias estimadas de 4 millones de dólares entre 2015 y 2016. En julio de 2016, fue nombrada como la nueva cara de Lancome.

En 2018 formó parte del selecto grupo de modelos consideradas como las más hermosas del mundo según la revista Maxim. Ha aparecido en los editoriales de Vogue América, Francia, España, Noruega y Mexico.