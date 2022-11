Las Kardashian se llevan la noche de los premios CFDA

La edición 2022 de los Council of Fashion Designers of America (CFDA) considerados como los premios Oscar de la moda, se celebró anoche en Nueva York, donde las hermanas Kardashian, incluyendo a su matriarca Kris Jenner, robaron cámara con sus sofisticados looks.

Toda la familia llegó por separado al evento, sin embargo, durante la gala, se sentaron juntas y protagonizaron una de las postales más atractivas y fashionistas de la noche.

La CFDA es una asociación comercial sin fines de lucro fundada en 1962, cuya misión es fortalecer el impacto de la moda estadounidense en la economía global. Asimismo, busca recaudar fondos para actividades benéficas a favor de la industria.

Kim Kardashian

La guapa empresaria con su característico estilo, arribó a la alfombra con un vestido entallado que enmarcaba su curvilínea figura. Fue un diseño strapless de corte recto, con ligera transparencia en la falda. Su peinado fue suelto hacia atrás y el maquillaje nada recargado. Para este look, Kim no utilizó accesorios ni joyería.

Kardashian de 42 años, fue una de las premiadas de la noche, en la categoría de Innovación por su firma Skims.

Khloé Kardashian

La joven empresaria de 38 años, robó cámara con su sensual y muy atrevido atuendo, que resaltaba su esbelta figura. Se trató de un vestido firmado por LaQuan Smit.

Un diseño estilo cut-out, que en este caso, las atrevidas “aberturas”, fueron en la zona del abdomen y el pecho.

De lado derecho aparecía una manga larga que llegaba hasta la mano. Su peinado fue recogido y su único accesorio fueron unos pendientes discretos.

Kylie Jenner

La menor del clan, fue la última en llegar a la alfombra y sorprendió a todos con su imagen sexy. Portó un vestido que a simple vista parecía de dos piezas.

La parte de arriba era transparente con plisado, descubriendo los hombros y solo atravesaba un tirante del lado derecho.

En la mano izquierda, optó por una manga tres cuartos e igualmente fue transparente.

Complementó con una falda de terciopelo con pronunciado escote hasta el muslo. Usó unos stilettos sencillos que hacían juego con el look.

Kris Jenner

La cabeza de la familia arribó junto a su hija Kylie. Para la ocasión lució un vestido negro completamente liso de manga larga.

Kris Jenner en un total look negro / Cortesía CFDA

Los accesorios fueron dorados, aretes largos de un ojo turco, anillos y de bolso optó por un clutch con incrustaciones doradas en forma de ojo.