Levi's celebra el mes del orgullo LGBT con "Use your voice"

Junio es el mes dedicado al orgullo LGBT y no hay mejor manera de celebrarlo con un mensaje positivo y de respeto, como el que lanzó Levi´s con la tradicional colección Pride donde la inclusión e igualdad, son los protagonistas de la campaña.

Adoptando la frase Use your voice (usa tu voz), como un grito de guerra, la colección de este año se trata de maximizar la autoexpresión. La colección Pride 2020 incluye una gama de t-shirts con gráficos con el logotipo box tab de Levi’s y la frase “Use your voice ” en el nuevo logotipo serif de Levi’s. Además, una trucker Jacket tie-dye luciendo bordados en la espalda, que se pueden combinar con shorts de mezclilla en el mismo acabado.

Otras piezas destacadas son una t-shirt crop top de color lavanda con el logotipo de arcoíris serif de Levi’s, una Trucker Jacket especial de material iridiscente y transparente con un arcoíris holográfico superpuesto.

Además de sus productos, Levi’s también continua su larga trayectoria de apoyo a la comunidad LGBTQ+ al asociarse con OutRight Action International, una organización que trabaja para promover los derechos de las personas LGBT en todo el mundo.

El 100% de los ingresos netos de la colección se destinará dicha organización. Cabe mencionar, que este es el segundo año en que la firma de los famosos pantalones vaqueros, se asocia con la organización. Al trabajar con ellos, se espera elevar las historias de aquellos que han sido marginados y garantizar que todas las personas en todas partes tengan el derecho de estar orgullosos, ser libres y visibles, sin importar quiénes son o a quién aman.