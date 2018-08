Los “Oscar” de la moda: ellos son los finalistas de la green carpeta talent competition

Value Retail promueve el premio al talento emergente, convocando por segunda vez la Green Carpet Talent Competition, dedicada a promover el cuidado del medio ambiente a través del diseño su ganador se conocerá el día del esperado eventoLos cinco finalistas de la Green Carpet Competition fueron presentados la semana pasada tras la reunión del jurado, formado por Livia Firth, la modelo Petra Nemcova, la cantante Natalie Goulding o la mecenas Carmen Busquets, entre otros.



La segunda edición de los Green Carpet Fashion Awards empieza a calentar motores. La gala de estos galardones organizados por la Camera Nazionale della Moda Italiana y Eco-Age, la consultora que promueve el cambio consciente liderada por Livia Firth, y que cuentan con el apoyo de Value Retail, se celebrará en Milán el 23 de septiembre durante la Semana de la Moda. Esta segunda edición de los también llamados “Oscars de la moda” servirá de nuevo para hacer un reconocimiento a los diseñadores consagrados y a las marcas de lujo así como a los talentos emergentes italianos que aplican los valores de la sostenibilidad en su trabajo.

Value Retail vuelve a unirse a esta importante iniciativa promoviendo el premio al talento emergente a través de la Green Carpet Competition. De momento ya hay cinco finalistas, que se dieron a conocer la semana pasada en París tras la reunión de un jurado de excepción, y uno de ellos se erigirá como vencedor del premio “The Franca Sozzani GCC Award Best Emerging Designer” durante la gala. Tanto el ganador como el resto de finalistas se beneficiarán de un programa de mentoring ofrecido por Value Retail con el objetivo de aprender a construir y gestionar su marca; además, el vencedor también tendrá la oportunidad de desfilar con su colección en la Fashion Week de Milán.

Un jurado de excepción formado por expertos en moda, editores, empresarios de prestigio, compradores de moda, estilistas y diseñadores han sido los encargados de seleccionar a los cinco finalistas de la Green Carpet Talent Competition:

• Camille Charriere, influencer

• Carlo Capasa, Presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana

• Carmen Busquets, emprendedora e inversora fundacional de Net-A-Porter

• Christopher Bevans, diseñador y director creativo

• Derek Blasberg, director de moda y belleza de Youtube

• Desirée Bollier, presidenta de Value Retail

• Edward Enninful, director de Vogue UK

• Ellie Goulding, cantante y compositora

• Hu Bing, actor y embajador de la London Fashion Week

• Jenke Ahmed Tailly, estilista

• Kelly Wong, directora de moda de Lane Crawford

• Livia Firth, fundadora y directora creativa de Eco-Age

• Natalie Kingham, directora de moda y compras de Matchesfashion.com

• Petra Nemcova, modelo

• Sara Sozzani Maino, subdirectora de Vogue Italia y directora de Vogue Talents

Los cinco finalistas de la Green Carpet Talent Competition se beneficiarán de un programa de mentorship de un año ofrecido por The Bicester Village Shopping Collection by Value Retail. Un programa con el que recibirán asesoramiento experto en múltiples áreas incluyendo retail, sourcing, distribución o marketing para el consumidor global, así como estrategias para escalar sus negocios a nivel internacional. Los diseñadores tendrán además la oportunidad de exponer su obra en The Creative Spot, la plataforma de talento de Fidenza Village.



Como afirma Desirée Bollier, presidenta de Value Retail: “Estamos encantados de continuar nuestra asociación con Eco-Age y Camera Nazionale della Moda Italiana. Esta es una iniciativa importante que refleja el compromiso de The Bicester Village Shopping Collection para descubrir y nutrir el talento emergente. El futuro de la moda está en manos del talento y nuestro plan de mentoría está diseñado a su medida para satisfacer sus posibles necesidades a fin de traducir su visión en un éxito comercial y sostenible”.

El ganador del premio “The Franca Sozzani GCC Award Best Emerging Designer” tendrá además la oportunidad de participar en la Semana de la Moda Femenina de Milán de febrero del 2019 tal y como hizo el ganador de la pasada edición Tiziano Guardini. Según Guardini:

“Ganar la Green Carpet Talent Competition ha cambiado totalmente mi vida. Este proyecto especial me ha permitido crecer como diseñador y también me ha proporcionado las herramientas, los contactos y el asesoramiento".