Los reflectores de París esperan la obra de la diseñadora mexicana Regina Dondé

Amante de la fotografía, viajes y de los textiles, Regina Dondé comenzó en la industria de la moda tras haber estudiado diseño textil y luego emigrar a Italia para especializarse en diseño de modas; desde entonces, su trayectoria se ha basado en fusionar sus máximas pasiones, lo que dio como resultado una propuesta de moda y arte.

Plasmando en sus creaciones lo mejor de México y cada uno de los países que ha conocido en lejanos continentes como Asia y África, la diseñadora mexicana ha creado infinidad de prendas cuyas caracteristicas radican en originalidad, creatividad y principalmente la comodidad.

La colección está inspirada en las flores de los bosques de China / Cortesía Regina Dondé

“He dedicado mi vida a aprender, explorar y absorber lo mejor de todas estas culturas que he descubierto en cada uno de los viajes que he hecho por el mundo, con el único fin de plasmarlas en mis prendas, también me gusta estudiar los diferentes textiles que existen, porque son la representación de siglos de historia, riqueza y tradición”, contó a Círculos.

Añadió que se confiesa una gran admiradora de la indumentaria típica de nuestro país, “la variedad de colores y texturas que existen en las vestimentas típicas de nuestros pueblos indígenas es tan vasta que parecería imposible mezclarlos con otros provenientes de países como China, India, Japón, Marruecos o Tailandia, pero cuando te sientas a reflexionar y analizar sobre su origen, te das cuenta que todos provienen de tradiciones ancestrales y culturas milenarias”.

La geometría toma protagonismo / Cortesía Regina Dondé

En sus diseños utiliza telas orgánicas y técnicas de impresión; en la actualidad es fiel al block print, una técnica tradicional en India que se utiliza para estampar tela con bloques de madera que está esculpida con sellos, “en Italia aprendí otras técnicas como la serigrafía pero cuando fui a la India aprendí esta técnica con la que hoy en día hacemos todos mis textiles, es la que más me gusta y utilizamos tela 100 por ciento algodón”.

Regina, le da una importancia especial a la fotografía, pues le ha permitido retratar los rostros, los colores, las experiencias, momentos y emociones que finalmente son los que han alimentado su creatividad a través de los años, “soy de espíritu libre, un alma viajera, me gusta capturar todo lo que me rodea, la inspiración para mis colecciones nacen de ahí, de mis viajes, vivencias… Me encanta observar en las calles, mercados, lugares históricos, etc, siendo mi país una fuente inagotable de creatividad“, platica la diseñadora.

La artista Betsabeé Romero creó los tocados / Cortesía Regina Dondé

Con ganas de seguir cosechando experiencias que la ayuden a crecer y a fortalecer su trayectoria, Regina debutará a finales del mes de septiembre en el marco de Fashion Week París al presentar su nueva colección Flor migrante, como parte de la iniciativa Global Fashion Collective, que proporciona una plataforma para que los diseñadores emergentes y establecidos muestren sus recientes creaciones y puedan impulsarlas a un mercado global.

“Es un sueño presentarme en la capital de la moda, París, y me siento orgullosa de ir representando a México, claro que no he sido la primera mexicana en hacerlo, pero eso significa que cada vez, seremos más diseñadores en Francia, este país que por excelencia tiene la mejor moda del mundo, de París han salido grandes diseñadores”, enfatiza la creativa.

La colección está inspirada en una flor que por siglos ha migrado gracias al talento de mujeres artesanas cuyas manos realizan bordados adaptando y transformando sus piezas sin importar en qué parte del mundo ellas habiten.

Cynthia Copelli, Ana Margara Rodríguez, Paulina Madrazo, Luli Vázquez, Regina Dondé, Daniela Cuadra y Rose Ruiz / Foto: Adrián Vázquez

“Se trata de una singular flor originaria de los bosques de China que llegó a Europa gracias a un botánico explorador que poco después de la Conquista, llegó a México, donde las indígenas tehuanas que aún habitan Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec, la adoptaron y plasmaron en los asombrosos y coloridos bordados que hoy en día son reconocidos alrededor del mundo, por eso decidí inspirarme en ella, es una flor viajera como yo, una flor migrante”, explicó Regina.

Asimismo, esta colección que tiene como base diseños de amplios vestidos y faldas a rayas blancas y negras y como detalle principal los bordados de flores, se combinan con las botas vaqueras de la firna originaria de León, Guanajuato, Cuadra, que igualmente presenta nueva colección nombrada como Alas del Oeste, bajo una paleta de color metálico, negros y blancos con toques vibrantes de verde y azul, con detalles de flecos, que capturan la esencia del Oeste y la libertad del vuelo del águila.

La diseñadora Regina Dondé / Foto: Adrián Vázquez

Al proyecto también se suma, Betsabée Romero, amiga de la diseñadora y artista plástica reconocida a nivel internacional quien ha colaborado en conceptualizar la colección con penachos y tocados de la colección de Dondé, “que representan las coronas que honran y dignifican la memoria de todas las que nos han precedido en este largo camino que se escribe con plumas y tintas pero sobre todo, con hilos y nudos, enlazando cuerpo, cabeza y alma con flores y plumas”.

Para celebrar este acontecimiento, la diseñadora ofreció un exclusivo coctel en el restaurante Puntarena para mostrar un adelanto de la colección, asimismo, presentó el fashion film que acompaña a la nueva línea y con el que también se estrena como productora audiovisual, dicho video fue grabado en icónicas locaciones de la capital del país, como el Espacio Escultórico, Xochimilco y el Centro Histórico.

“Producir este fashion film fue un gran reto y un enorme aprendizaje, el poder trabajar mano a mano con el director, el fotógrafo y las modelos, así como con maquillistas, vestuaristas, editores, musicalizadores, todos los involucrados en una producción que se ha convertido en una experiencia invaluable", comentó.

Al evento asisitieron decenas de invitados entre los que destacan amigos de la creativa y familia, como Kitzia Mitre, Lara Checa, Juan Soler, Paulina Mercado, Harold Murray, Luli Vázquez, Cynthia Copelli, Paulina Madrazo, Xuxu, entre muchas más.

Juan Soler y Paulina Mercado / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Durante los últimos 15 años, Dondé ha contado con el apoyo de su hija Malka, quien actualmente vive en París y se ha desempeñado como modelo y en esta ocasión, desfilará en la pasarela para la colección de su madre, “estoy muy contenta y feliz, mi hija me acompañaba a trabajar desde chiquita, siempre se desenvolvió en este ambiente”, compartió.

Dondé define su moda como “El tipo de ropa que te pones y no quieres quitarte jamás, con la que te sientes a gusto y, al mismo tiempo, única, bonita y sensual”.