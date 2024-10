Los sombreros favoritos de Lady Gaga y las nueva propuestas del diseño nacional, llegan a Polanco

Desde sombreros de alta gama, que han sido utilizados por estrellas internacionales como Lady Gaga, hasta diseño de joyería, arte contemporáneo y objetos decorativos fueron parte de la exhibición pop-up This is México, México is Love, que se llevó a cabo recientemente, en Ciudad de México.

La cita fue en el Hotel Pug Seal de la zona de Polanco, donde se reunió un grupo de diseñadores nacionales para mostrar lo más reciente de su producción, demostrando la calidad y el talento que existe en el ámbito de la creatividad nacional.

El lobby, el jardín y algunas áreas comunes del hotel, sirvieron de escaparate para el montaje de las piezas, en un ambiente íntimo y colaborativo que logró conectar a artistas, diseñadores y coleccionistas, confirmando el gran potencial de apoyo que existe hacia las propuestas de nuevos y consolidados creadores.

This is México, México is Love, es una iniciativa internacional con sede en la CDMX y en Los Ángeles, California, que tiene como misión principal, difundir el talento mexicano a través de eventos exclusivos y asesoría estratégica, impulsando artistas y marcas emergentes y posicionándolos en el escenario internacional.

Detrás de este proyecto se encuentra Naomi Palovits, visionaria y emprendedora que ha promovido la cultura mexicana en el ámbito global por más de dos décadas, en colaboración con las reconocidas diseñadoras mexicanas y promotoras de la cultura mexicana en Los Ángeles, Gladys Tamez y Thanya López, quienes también presentaron sus proyectos.

Entre los expositores de esta primera edición destacaron Aldo Chaparro, Vanessa Lodigiani, Diana García, Christiane De Anda, Orfeo Quagliata, y las diseñadoras Marika Vera y Lola Bassó, junto a Proyecto República.

Con esta iniciativa, Resurrexion de Thanya López y Rebranded de Naomi Palovits, consolidan la visión del pop-up como un motor de creatividad.

Por su parte Gladys Tamez, la diseñadora mexicana más solicitada de Hollywood, famosa por colaboraciones con Taylor Swift, Beyoncé y Lady Gaga, ofreció a los asistentes una experiencia exclusiva de asesoría personalizada, donde junto al estilista Marco Corral, recomendó piezas únicas que se ajustaban al estilo individual de cada visitante.

Por su parte, la actriz y diseñadora Thanya López, creadora de la marca Resurrexión, presentó piezas de su nueva colección de joyería, siendo sus colaboraciones con Orfeo Quagliata algunas de las más aclamadas del evento.

Uno de los highlights fue la presentación de Rebranded por Naomi Palovits, una marca que desafía los paradigmas del lujo al transformar logos de las grandes casas de la moda global en expresiones mexicanas.

El encuentro reunió a figuras clave del mundo del arte y la cultura, entre ellos a Valentina González Wohler, Rodrigo Roji, Iliana Fox, Claudia de la Rosa, Gaby Rodríguez, Óscar Madrazo, Carola Abeijón, Xkanleox Santalucía, Siobahn Kneeland, Coral de la Vega, Ana Karla Sinclair, Santiago Merino, Amanda de la Rosa, Marcela Peralta, Fernanda de Teresa, Ana Lucía de Teresa, Kenneth Korngold, Olivia Pereyra, Amanda Holmes, Enrique Rosas, Karla Huerta, Raúl Ibáñez y Jun Olman, entre otros, quienes celebraron el talento y la innovación de los creadores presentes.

Las firmas Moët & Chandon y Whispering Angel fueron los patrocinadores de esta serie de pop-ups que continuará su recorrido por otras ciudades, llevando la propuesta mexicana al resto del mundo.