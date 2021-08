La marca Louis Vuitton celebra su bicentenario con todo lujo

Louis Vuitton, se ha consolidado como una de las firmas más prestigiosas de la moda. Hoy la casa de lujo celebra el bicentenario del diseñador homónimo (4 agosto 1821), que ha marcado un legado en la industria.

Corría el año 1837 cuando el joven de 16 años, llegó a París tras un viaje a pie desde su ciudad natal Anchay (frontera con Suiza). Era el apogeo de la Revolución Industrial y consiguió un trabajo de aprendiz con Romain Maréchal, un fabricante de baúles y cajas.

En 1854 creó su propia empresa de objetos de viaje, con la que pretendía llegar a los poderosos que visitaban el mundo y en 1859 abrió su primer atelier en Asnières en los Altos de Sena, que actualmente sigue siendo el lugar donde se fabrican sus icónicos bolsos y piezas de equipaje.

Louis Vuitton expandió rápidamente su negocio. Tener una maleta LV era una señal de estatus social, entre sus clientas destacaron la emperatriz Eugenia de Montijo, casada con Luis Napoleón Bonaparte; la reina Victoria de Inglaterra, Isabel II de España y su hijo Alfonso XII, y aventureros como Pietro Paolo Savorgnan di Brazza.

Para ese entonces el equipaje no era algo lujoso. Se viajaba con baúles de madera y aquí es donde destaca su mayor innovación, la personalización de las maletas con telas, no sólo para protegerlas de la lluvia, sino también vestirlas, e incluir sobre ellas su monograma, lo que sirvió como una forma de publicidad y de reconocimiento social.

Entonces, Vuitton ideó accesorios para picnic, camas plegables, portasombreros, maletas con cajones o la primera maleta-armario que permitía transportar hasta veinticinco vestidos sin que se arrugaran. Después siguieron los icónicos bolsos, como el Speedy y los bolsos Neverfull.

Una de sus grandes batallas fue contra las imitaciones. Su primera maleta de lona gris fue pronto copiada, como también lo fueron sus creaciones de rayas o el damero, en el que hizo marcar su nombre -algo nunca visto hasta entonces- para evitar plagios.

Pese a la lucha feroz que inició contra sus imitadores, comprendió que, si le copiaban, es que sus maletas eran un objeto deseado.

Cuando murió, en 1892, casi a modo de testamento, elaboró un catálogo con todas las creaciones que había hecho sin quitar ojo a las novedades de la Revolución Industrial y la emergente industria del turismo, que él acompañó al crear las primeras maletas planas con telas, cerraduras inquebrantables y otros accesorios de ocio.

Los lanzamientos de LV

En 1997, Louis Vuitton nombró a Marc Jacobs como su director artístico. En marzo del año siguiente, diseñó e introdujo por primera vez la línea de ropa para hombres y mujeres. También en este año los productos introducidos incluyeron la línea Monogram Vernis, los libros de recuerdos del LV, y la guía de la ciudad de Louis Vuitton.

Los últimos acontecimientos del siglo XX fueron el lanzamiento de la línea mini de Monograma en 1999, la apertura en el 2000 de la primera tienda en África en Marrakech, Marruecos, y finalmente la subasta en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Italia, donde la línea "amfAR" diseñada por Sharon Stone fue vendida y su recaudación se destinaría a la Fundación para la Investigación del SIDA.

Cada temporada de Louis Vuitton produce diferentes bolsos de edición limitada que generalmente solo están disponibles con reserva previa a través de grandes tiendas de Louis Vuitton.

Louis Vuitton apuesta por la sustentabilidad

Como parte de una evolución de la firma y de reafirmar su compromiso con el medio ambiente, la maison francesa a principios de año lanzó la colección LV Trainer Upcycling x Virgil Abloh Primavera-Verano 2021, que incluye distintos modelos de zapatillas producidas a partir de la optimización de materiales existentes a través de un proceso de producción circular.

Los nuevos modelos, vienen en cinco colores diferentes, con cordones tie-dye, una lengüeta acolchada, un ribete “LV Upcycling” en la parte posterior y la firma de la lujosa marca a un costado.

Recientemente también lanzó sus primeros sneakers unisex y sustentables.

Se trata de los Charlie Sneakers, que cuentan un diseño clásico e impecable, elaborados con un 90 por ciento de materiales de origen biológico y reciclado.

Este modelo de sneakers se presenta en dos versiones, una high-top y una low.

Ambos tienen las mismas características básicas, con el logo de la casa en azul marino a los costados, detalles en gris al frente y el monograma clásico en la parte de atrás.

Con este nuevo lanzamiento Louis Vuitton estrena también su iniciativa sustentable, que marca un importante paso en cuanto a su eco responsabilidad.

Celebraciones por 200 años de LV

La marca celebra a lo grande 200 años de historia por todo lo alto con Louis 200, nombre que engloba la serie de iniciativas que se llevaran a cabo en los próximos meses.

Desde un videojuego que llevará NFT incrustados (tókenes no fungibles), intervenciones en los escaparates de las tiendas con el icónico baúl en forma de embarcación, un tríptico a gran escala de Louis pintado por Alex Katz, hasta el estreno de la novela de ficción escrita por la autora francesa Caroline Bongrand y la presentación de Looking for Louis, el documental que hace un recorrido por la vida del visionario.

Louis Vuitton en la actualidad

La compañía es dirigida por el grupo LVMH, cuyo presidente es Bernard Arnault, un conglomerado multinacional francés líder absoluto en lujo y dueño de 76 marcas de renombre en todo el mundo.

La lujosa marca LV, obtuvo ganancias netas por 5 mil 300 millones de euros (un nivel aproximado de 6 mil 300 millones de dólares) al cierre de la primera mitad del 2021.

Las ganancias son 62 por ciento superiores a las alcanzadas en el primer semestre del 2019, además se logran duplicar respecto a la primera mitad del 2020, lo que resulta favorable debido a que LVHM ha logrado recuperar su nivel de ingresos tras sufrir un fuerte impacto en la emergencia de covid-19.