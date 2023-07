Margot Robbie luce dos looks de Versace en el estreno de la película "Barbie" en Seúl

A lo largo de la historia, los grandes diseñadores de moda han llevado sus creaciones a la industria del cine, logrando que sus atuendos sean reconocidos por su valiosa confección, a la par de los protagonistas que han sido parte de las producciones más importantes de la pantalla grande.

Ahora tocó el turno de Donatella Versace quien ha vestido de pies a cabeza a Margot Robbie, protagonista de la película Barbie cuyo estreno se llevó a cabo ayer en Seúl.

Fueron dos looks en total pink de la casa de moda italiana, los que lució la actriz de origen australiano en su paso por la alfombra roja; el primero fue un traje sastre compuesto de saco con solapa blanca y falda, que hacía referencia a la "Barbie Day to Night" lanzada en 1985. Complementó el look con una mascada fucsia, un sombrero blanco que llevaba una cinta rosa a lunares que hacía juego con unas zapatillas del mismo tono y bolso de la diseñadora Judith Leiber.

El segundo atuendo consistió en una blusa de brillos con tirantes a juego con una falda de tul de corte asimétrico, que combinó con unas sandalias abiertas de tacón de aguja de la firma Manolo Blahnik. En esta ocasión llevó el cabello suelto y como accesorio portó un pequeño bolso de noche con brillos.

El fenómeno Barbie en la alta costura

Así como las marcas de alta costura han creado su propia versión de la icónica muñeca en diferentes épocas, ahora el filme, --que está próximo a estrenarse el 20 de julio en las salas de México--, ha inspirado de nuevo a sus directores creativos para lanzar ediciones especiales de prendas dedicadas a la muñeca más famosa del mundo.

Es el caso de un look playero creado por Prada, e incluso un traje sastre de viaje al estilo años 50 confeccionado en el clásico tweed de Chanel.

Colección Barbie de Stradivarius / Foto Romina Solis / El Sol de México

Otras firmas internacionales también han sido parte de este concepto. Es el caso de la española Stradivarius o la marca estadounidense de calzado Aldo que podemos encontrar en México para crear el look "rosa Barbie" que se impone como un "must" de la temporada de verano.

Colección Barbie de la firma Aldo / Cortesía Aldo

Los diseños se componen de accesorios como playeras, bolsos, lentes, diferentes tipos de zapatos y prendas basados en un estilismo y confección que han marcado parte de la historia de Barbie.