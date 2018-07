Mercedes Rivero cuenta con una de las boutiques más prestigiadas de la colonia Roma

Mercedes Rivero, Íñigo Arrechea y Mauricio Villalpando tienen en común haber nacido entre las décadas de los ochentas y noventas. También, dirigir empresas que actualmente se encuentran en crecimiento o sólidas, lo cual para ellos significa un desafío diario y un camino, que si bien no ha sido fácil, ha estado lleno de satisfacciones gracias a un incentivo extra: la pasión.



Pero ¿Cuál es la historia detrás de estos tres emprendedores? ¿Cuál ha sido su inspiración? ¿Qué consejos les dan a los jóvenes que desean crear sus propias compañías? y ¿Cuáles son sus metas?, individualmente responden en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

MERDEDES RIVERO

Mercedes Rivero estudio en el ITAM Administración de Empresas, antes de a acabar la carrera trabajó en el sector financiero por cuatro años como asesor de inversiones y después de ese tiempo, decidió emprender y así nació Balmoria, nombre que tomó del edificio donde se encuentra ubicada su punto de venta, Balmori, en la Colonia roma y nos cuenta cuáles fueron los primeros pasos para iniciar su negocio

“Desde chiquita me han gustado las cremas y demás y creo que es un segmento que no se conoce aquí. Y se combinaron dos cosas para iniciar este proyecto, las ganas de emprender y el amor por México, por hacer algo que ponga el nombre del país en alto."

El reto más grande para comenzar a reunir a los provedores, que son mexicanos que realizan cremas, shampoos y jabones, por mencionar algunos de manera artesanal y otros dedicados a ese ramo y que no sean de producción masiva, agrega: "fue pulir la idea, al prinicpio iba hacer una tienda de regalos, pero posteriormente tomó forma el concepto hasta llegar a hacer una empresa de cuidado corporal. Muchas veces, cuando comienzas, quieres quedarte la idea para ti, pero cuando compartes tu proyecto, se te dan las cosas".

En el camino para posicionar la marca, nos comenta con entusiasmo “me he llevado sorpresas increíbles, porque hay mucha investigación atrás y las marcas que tenemos son profesionales, tienen mucho conocimiento , que utilizan ingredientes naturales que tienen procesos artesanales y nos hemos enfocado en que la calidad sea buena y sean productos atractivos a la vista, queremos que sean artículos de alto diseño y con calidad.

Pasar del mundo financiero a un medio que le permite la creatividad, Mercedes explica: "La cuestión de organización y que estrategia seguir, entre otros aspectos me lo dio muchísimo mi carrera de administración, así como la experiencia que tuve trabajando en una empresa grande y por otro lado, ahora combino esto con el arte de armar regalos de y cómo meternos en la vida de cada cliente que llega con una necesidad específica y atender a cada uno de manera distinta".

Y ahora para ser la "jefa", Mercedes Rivero, quien tiene como inspiración empresarial a sus abuelos quienes fueron emprendedores, uno en el terreno de la computación y equilibra su vida personal con los negocios el otro en desarrollar maltas para cerveza, destaca "me ayudó muchísimo estar en una compañía y ahora cuando soy líder de proyecto trato de manejar la diferencia. Ver la parte de desarrollo human"

En cuanto a qué recomienda a los jóvenes emprendedores, la empresaria menciona: "no tratar de encontrar el hilo negro, cuando quieres emprender, tienes que hacer algo que marque la diferencia, ver la manera de aterrizar las ideas, no esperar que este perfecto, aunque los modelos de negocio son útiles, la verdad es que sobre la marcha, te vas dando cuenta qué necesitas y es trascendente compartir. "A veces que cuando tienes una idea de emprender no quieres decirlo y la verdad es que cada persona que involucres en tu proyecto te va ayudar a crecer".

ÍÑIGO ARRECHEA

España fue el país que lo vio nacer y hace ocho años, Iñigo Arrechea vino a México, pero antes, a los 19 años, en su nación de origen, se inició en el mundo gastronómico cuando hacía eventos deportivos para campamentos y para el Real Madrid y el Barcelona, en el tema de la comida. Actualmente lleva dos años en CMR a cargo de algunos de sus restaurantes como El Bistro Chapultepec, El Lago y The Capital Grille.

"Siempre me ha gustado al atención al cliente", comenta Iñiho y menciona que el modelo de negocio que lleva es "impulsar las ventas, tratar de ahorrar sin perder la calidad" y respecto a quien admira, indicó que no es a un personaje empresarial y como fan de el Real Madrid, admira a Zidane porque es "muy humano y el tema del materialismo esta encima de él. Es un ganador, muy sencillo y tiene bases de lo que quiere y es una persona a quen le importan lo demás y tiene una imagen muy buena".

Por otro lado, en el asunto restaurantero, Arrachea, cuya meta a corto plazo es consolidar aún más los locales a su cargo, sostuvo que las redes sociales se han vuelto muy importantes para "ver que hacen los demás" y para las recomendaciones de la gente que cada vez está más interesada en el universo culinario y en ese sentido menciona que es lo que las personas esperan de un feudo gastronómico: "Que sea un buen ambiente, buena música, todo suma, no solo es dar de comer y buen servicio, la ubicación es también importante y cabe destacar que México se ha convertido en una de las capitales mundiales en cuanto a comida".

Y ¿cuál es el consejo que Íñigo le da a los jóvenes emprendedores?: "Que vivan el día a día primero. Nos pasamos pensando en el hubiera, todos tenemos mucho que dar o aportar, pensamos que lo tenemos mas fácil y eso nos hace ser menos sacrificados y hay que esforzarnos más para lograr buenos resultados en la empresa que inicies", finalizó.

MAURICIO VILLALPANDO

Mauricio Villalpando, mientras se quita los anteojos que por cierto son su negocio, nos platica su aventura empresarial: "Estudié negocios internacionales en la Ibero y desde el dia uno Tenia claro que quería ser entrepernuer. En mi familia todos son empresarios. Era muy importante para mi de hacer algo por mi cuenta. Me fui a Milán un año y me encontré con una marca Super de lentes que hace seis años trajimos a México.

El entrevistado comenta que comenzaron a vender a una tienda departamental de lujo y a ópticas, entre otros puntos de venta, los cuales a la fecha son cien y tiene distintos tipos de lentes, "con diseño e innovaión que nos ha caracterizado, hemos marcado tendencia, dice Villalpando y después habla de cúal ha sido su mayor desafío como emprendedor.

"Al principio todo mundo se burlaba de nosotros. Vendíamos los lentes en el auto y donde podíamos. Cuando la gente no cree en tí es complicado, es cuando tienes que persistir y no dejar que las críticas te afecten y a la larga demuestras que puedes y ahora estamos en buenas tiendas, vendemos por e-comerce y estamos en planes de expansión. La meta es que queremos consolidarnos como distribuidora a nivel nacional e internacional y mantenernos en los mejores puntos de venta y que nos sigan. A los nuevos emprendedores recomienda: "Nada es fácil, hay que trabajar el doble. Hay que ser tenaz, aunque te digan que no es posible". concluyó.