Met Gala 2022: Sigue cada detalle del evento más importante de la moda en EU

¿En qué consiste la muestra que inaugura hoy el Met de Nueva York?

El diseñador estadounidense Tom Ford es uno de los 9 directores creativos encargados de montar las instalaciones temáticas de las salas del Ala Americana para In America: An anthology of fashionque presenta el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

La muestra fue inaugurada hoy y se trata de una antología que analiza los dos últimos siglos de la industria de la moda en Estados Unidos, que con la ayuda de una decena de directores de cine, contará sus historias menos conocidas.

