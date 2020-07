Milán opta por una Semana de la Moda "figital" debido a la pandemia

Milán inauguró su primera Semana de la Moda virtual debido a la pandemia de Covid-19, aunque sí habrá dos desfiles físicos que correrán a cuenta de las casas italianas Dolce & Gabbana y Etro, que sin duda le darán el toque de un verdadero Fashion Week.

El mes pasado, los diseñadores sicilianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana anunciaron su regreso -tras décadas- a la Cámara de Moda Italiana (Camera Nazionale della Moda Italiana), así como el calendario oficial de sus creaciones.

Para el presidente de la entidad, Carlo Capasa, esto se trata de "un gran retorno. Llega en un momento difícil para la moda y muestra el fuerte vínculo que los diseñadores tienen con nuestro país. Hoy, más que nunca, es importante estar unidos para salvaguardar nuestra industria única en el mundo", aseguró en un comunicado.

Ver esta publicación en Instagram An anthology of the fundamentals of @magliano.insta universe in the form of a futuristic music box. The augmented reality of Isabella Santacroce evokes the spirits of the brand's mythological characters. Discover the full collection of @magliano.insta in the brand section of #MilanoDigitalFashionWeek platform by tapping the link in bio! 👆✨🇮🇹 #MFW Una publicación compartida por Milano Fashion Week (@cameramoda) el 14 de Jul de 2020 a las 9:14 PDT

Por su parte, Domenico Dolce y Stefano Gabbana reconocieron que "la moda necesita mantenerse positiva y unida. La interacción con lo real es fundamental para el mundo de la moda”.

El desfile de D&G se realizará el miércoles en los jardines del campus universitario del Hospital Humanitas, entidad que se ha comprometido a investigar el origen del coronavirus, mientras que el de Etro será en el Four Seasons Hotel, ubicado dentro de un convento del siglo XV.

Ver esta publicación en Instagram From the turquoise hues to the deep blue shades of the Amalfi Coast, the varying colours of the sea come to life in new looks from the Spring-Summer 2021 Men’s Fashion Show at Humanitas University Campus in Milan. Live on Instagram @dolcegabbana and the official @cameramoda website on Wednesday, July 15th, at 5:30 PM CEST. In partnership with For Funding by @intesasanpaolo Bank and in compliance with the health regulations in force in Italy, the event supports @fondazionehumanitasricerca for Scientific Research. Do your part and support the fundraising at the link in bio. #DGMenSS21 #DGParcoDeiPrincipi #DolceGabbana #MFW #MilanoDigitalFashionWeek Una publicación compartida por Dolce&Gabbana (@dolcegabbana) el 13 de Jul de 2020 a las 6:02 PDT

"Decidimos presentar las colecciones con un desfile de moda físico para dar un mensaje positivo y fuerte, fundamental en este momento para el sistema de la moda y para la ciudad de Milán", anunciaron Kean y Veronica Etro en un comunicado.

Esta edición, que comienza hoy y se extenderá hasta el viernes, una cuarentena de marcas presentará las colecciones de primavera-verano 2021 para hombres, así como las pre-colecciones para hombres y mujeres, dándole el giro de “figital” (física y digital).

La marca MSGM iniciará las presentaciones seguida por Prada, Moschino y Philipp Plein. El jueves de Salvatore Ferragamo, Tod's y Dsquared2, mientras que la edición va a ser cerrada el viernes por Gucci, Ermenegildo Zegna y Missoni.

Ver esta publicación en Instagram envisioning a different future. our message of hope and togetherness. FEATURING @MEHTHS @FE_CESARI @OOKENAMI @CAMILLA_VETTORE, @THEDIOGOGOMES, @MATTEOTAGLIABUE_ @EEEEEELENAAAAAA A FILM BY @LUCAFINOTTI MUSIC BY @COEZOFFICIAL special thanks to Coez, Carosello Records and Prodacto Srl @MASSIMOGIORGETTI #MSGMResort21 #MSGMSS21 Una publicación compartida por MSGM (@msgm) el 14 de Jul de 2020 a las 3:26 PDT

Por su parte, la Cámara de la Moda propone también reuniones en directo las 24 horas del día, por franjas horarias, para todos los continentes y en particular para Estados Unidos, gracias a una asociación con el diario The New York Times.

Además de los desfiles de moda, se podrán seguir entrevistas entre bastidores y presentaciones en "salas temáticas", sobre temas muy variados, desde el desarrollo sostenible hasta las innovaciones tecnológicas.

Con excepción de una nueva ola de coronavirus, Milán confirmó su programa de desfiles femeninos para la primavera y el verano 2021 del 22 al 28 de septiembre próximos.