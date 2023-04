Moda andrógina, de México para el mundo

Los modelos de apariencia femenina-masculina se apoderan de las pasarelas más importantes alrededor del mundo, como es el caso del mexicano Emmanuel Echevarría.

El mexicano tiene un rostro especial, una imagen andrógina que está llamando la atención en el ámbito internacional. Actualmente se encuentra en Seúl trabajando con distintas marcas y campañas publicitarias para reconocidas firmas de moda coreanas.

Sigue leyendo: Franco Noriega, de la pasarela a la parrilla





El modelo de 30 años nació en Sinaloa, donde un amigo le pidió que posara para él como parte de un trabajo escolar. Después de su primera sesión de fotos, se dio cuenta de que modelar le hacía feliz. Empezó a conocer gente nueva y todos empezaron a ver un gran potencial en su apariencia y actitud, fue entonces cuando los diseñadores comenzaron a interesarse en él.

Así, se publicó su primera editorial en la revista 192. Su hobbie acababa de convertirse en algo profesional para su vida diaria.

Su idea sobre esta carrera va más allá de cualquier superficialidad, tiene que ver con una forma más humana de expresarse, "no siendo sólo un maniquí y una pose. Somos humanos, somos únicos en todos los sentidos; si expresas lo que te hace único y especial, conectarás fácilmente a través de tu arte con todas las personas que lo vean".

Emmanuel se involucró por completo en el mundo de la moda desde 2017. Muchas agencias de todo el país se interesaron en contratarlo, comenzando con muchos castings para comerciales. Fue seleccionado por primera vez para el concurso nacional Diseño México 32 y para la Semana de la Moda México.

Para Emmanuel, su labor no se trata de ser un maniquí | Foto: Abraham Magos

Moda #SOY | Más malas prácticas de las marcas textiles

"La moda me gusta porque es un ambiente creativo donde siempre se vive rápido, me gusta esa adrenalina. Es un mundo donde se pueda explorar al máximo la creatividad… es donde puedo expresarme y mostrar mi arte", afirma.

Su trabajo lo equipara con el de un actor, que en el escenario interpreta a un personaje distinto.

"Cada pasarela o cada proyecto es un reto, es como entrar en un personaje diferente, esto pasa sobre todo en las editoriales y sesiones de moda para revistas, donde a través de una fotografía cuentas una historia. Aquí expresas emociones y las personas logran captarlas a través del trabajo que realizas".

También participó en el casting para el concurso Elite Model Look y fue seleccionado para la sede de este evento en la ciudad de París. Mientras hacía algunas sesiones de fotos y pasarelas en el concurso, llamó la atención de Diego Rojas, el director de Queta Rojas, su actual agencia.

Ahora se prepara para conquistar el mercado internacional representado por las agencias Storm en LA y JS Agency en Seúl.

Un difícil camino

A Emmanuel no le fue fácil enfrentarse a un mundo donde la apertura de género crece a paso lento. Vivió de cerca el rechazo y la discriminación, sin embargo, quiere difundir el mensaje de la inclusión a partir de su trabajo en las pasarelas.

“He recibido muchas críticas. Y es que la forma en que algunas personas ven este tipo de trabajo lo ha encasillado como algo más físico, me decían ‘es que a veces te ves más femenino y a veces más masculino’, pero al final no importa, lo que importa es la persona que soy, es dar entender lo que significa la cultura del body positivity, poder respetar una propuesta distinta basada en el respeto.

“Algunos proyectos que hacían las chicas ahora lo hacen ellos, pero ¿qué diferencia hay? En cuestiones de moda antes era decir esto se usa de esta manera, esto de otra, pero ahora todos lo usamos”.

Con respecto a México en el tema de inclusión dice: “Ha habido bastantes cambios, no era algo tan común o tan normal, para mí falta mucho por hacer, es un gran paso que tenemos que dar. Más que sentirme diferente es pensar en que el trabajo está funcionando, es el resultado de un trabajo en equipo”.

Además está consciente de que el modelaje es una carrera efímera que puede durar poco por cuestiones de edad, por lo que ya planea proyectos a largo plazo.

“El mundo de la moda es efímero, pero quiero seguir en proyectos audiovisuales. También me gustaría, en un futuro, diseñar una marca de ropa tipo genderless (sin género)”. Los proyectos genderless me encantan, porque difunden el mensaje de que la moda no tiene género, y a su vez, transmiten un lenguaje”.

Belleza andrógina

Los modelos andróginos con apariencia de hombre y mujer son una tendencia a la que recurren actualmente los grandes diseñadores del mundo, tanto en las pasarelas de sus colecciones como en sus campañas publicitarias.

Lo andrógino está rompiendo paradigmas en general, no sólo en la moda, transmitimos la idea de que todas las personas somos iguales y que tenemos una gran esencia humana, los proyectos andróginos son mis favoritos, es lo que he estado haciendo, es poder contribuir para que haya más variedad y se normalice la diferencia, esto forma de un cambio importante en la sociedad y es lo que estoy difundiendo”.

Otra de sus grandes pasiones es la actuación, incluso ha actuado en algunos cortometrajes como Cambios de fondo, en los Ángeles y un corto animado, además ha participado en videos musicales.

Arte #SOY | Luis Arturo Sánchez: Cómo viralizar el buen gusto

Para el joven talento la belleza es “la forma de percibir el mundo bajo ningún patrón, la belleza interior es lo que más importa”.

Su estilo de vestir lo define a partir de la diversidad. “Mi estilo es relajado, compro ropa en secciones de mujer, y siempre me preguntan ‘¿dónde lo compraste? Me gustan las prendas con texturas y las transparencias.

Dentro de su rutina de cuidado físico, dice que no lleva una dieta drástica y sólo trata de llevar un estilo de vida saludable.

“Como de todo, pero con cierto balance, y sobre todo comida del mar. No puedo desvelarme, siempre es importante mantener una buena calidad de sueño y mantener rutinas de ejercicio, esto es básico”.

A lo largo de la historia, en el mundo del diseño de modas, el espectáculo y otros ámbitos han destacado personajes de apariencia andrógina que han sido reconocidos por su talento y belleza especial.

Uno de ellos es David Bowie, actor y cantante de pop británico. Artista camaleónico, mutó varias veces de estilo y recogió múltiples influencias, sobre todo de la psicodelia y el punk.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La top model holandesa Saskia de Brauw, una de las modelos más reclamadas por marcas y editores de cabeceras de prestigio. Erika Linder, una joven modelo sueca cuyo aspecto de chico llamó la atención de productores y diseñadores.

Stella Tennant, considerada una de las primeras modelos que dio paso a la androginia. Es una de los grandes tops británicas de todos los tiempos. Y la actriz Tilda Swinton ha hecho de su imagen su mejor carta de presentación, destacando tanto en el ámbito de la cinematografía como del modelaje.