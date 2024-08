Moda para mascotas una tendencia en crecimiento

El reciente lanzamiento del exclusivo perfume para perros de Dolce & Gabbana que se vende a 99 euros, es prueba de una tendencia creciente. La moda de mascotas se convierte no sólo en una curiosidad, sino en un fenómeno global reflejado con amor, sofisticación y por supuesto un alto potencial de mercado.

Este no es un tema relacionado únicamente con las fragancias, sino en una experiencia sensorial pensada para las mascotas, pues este perfume contiene notas especialmente seleccionadas para mantener la tranquilidad de los cuadrúpedos.

Según Alice Potter, científica principal de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), “los perros dependen de su sentido del olfato para comunicarse e interactuar con su entorno, incluyendo a las personas y otros animales”.

Este perfume es sólo uno de los muchos productos que combinan funcionalidad con glamour, fabricados por marcas de lujo para satisfacer la creciente demanda. Aunque las fragancias para perros no son una novedad, el mercado ha visto ejemplos destacados como el perfume Sexy Beast, lanzado por Harrods en 2007, y la colonia Happy Hounds, presentada por la Reina Isabel II en febrero de 2022, decorada con el emblema de la finca real de Sandringham.

El pasado mes de junio, Florencia se convirtió en la capital mundial de la moda canina gracias a Pitti Pets, una extensión de la feria Pitti Uomo. Esta plataforma atrajo una multitud de diseñadores, proveedores y amantes de los animales, todos reunidos para festejar los últimos desarrollos en el campo de la moda animal. El evento contó con las colecciones de Gucci, Prada y Louis Vuitton para mascotas, que presentaron abrigos, chalecos, camas y juguetes a la moda.

Además de los desfiles, Pitti Pets también organizó seminarios sobre modelos de bienestar animal, sostenibilidad y los últimos avances de la cosmética y la alimentación de los animales. La moda para mascotas ha evolucionado de manera rápida, convirtiéndose en una industria multimillonaria. De acuerdo el informe reciente de Bloomberg Intelligence, se estima que el mercado mundial de productos para mascotas llegará a los 350 mil millones de dólares en 2027.

Varios factores impulsan este crecimiento: la creciente disponibilidad de ingresos, la brecha emocional del consumidor con su mascota, y la influencia de las redes sociales. Instagram y TikTok han popularizado la moda para mascotas a través de celebridades e influencers que visten a sus mascotas con la ropa más moderna.

Como resultado, la exposición ha aumentado la demanda de productos caros para mascotas y refleja la tendencia general del consumidor.

A su vez, las marcas están introduciendo tecnologías avanzadas y materiales sostenibles en sus productos para mascotas. Desde collares con GPS hasta ropa con propiedades antibacterianas, el mercado de la moda es el lugar donde se producen los avances. Por ejemplo, la firma Hermès tiene a disposición del público collares y correas de cuero, creados a mano, y el patrón tartán de Burberry se recicla en abrigos y complementos.

Cada vez más, la cuestión de la sostenibilidad también preocupa al sector. Las marcas, cuyos productos se elaboran con productos reciclados y procesos de producción éticos, se acercan más a un público interesado. Gucci, Prada y Louis Vuitton han presentado sus colecciones caninas en el evento, llamando la atención tanto de la estética como de la ecología, Pitti Pets.

Las redes sociales han sido fundamentales la razón de este auge de la moda para mascotas. Influencers y celebridades han popularizado la idea de vestir a los animales con las últimas tendencias, generando una demanda insaciable de productos de lujo. Los consumidores ahora buscan proyectar su propio estilo y estatus a través de sus compañeros peludos, lo que impulsa a las marcas a innovar y diversificar constantemente sus ofertas.

El mercado de la moda para mascotas ha demostrado ser más que una tendencia pasajera, está aquí para quedarse y su futuro es tan brillante como elegante. Con marcas de lujo como Dolce & Gabbana lanzando colecciones exclusivas y eventos como Pitti Pets estableciendo nuevas tendencias, nuestras mascotas están viviendo una era de glamour sin precedentes. La combinación de innovación, sostenibilidad y un creciente amor por los animales asegura que esta industria continuará prosperando y evolucionando. Aunque el futuro en la moda para mascotas es incierto, es evidente que estará lleno de estilo y sofisticación.